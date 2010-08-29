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RİZE'DEKİ SAĞANAK RİZE (A.A)

29 Ağustos 2010 21:04

-RİZE'DEKİ SAĞANAK RİZE (A.A) - 29.08.2010 - Rize'nin Gündoğdu beldesinde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan heyelanın, özellikle Veliköy köyünde büyük çapta maddi hasara yol açtığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Gündoğdu belde merkezinin yanı sıra beldeye bağlı Veliköy köyünde de etkili olan heyelanda, Veliköy Deresi'nin taşması sonucu dere yatağı ve yol adete kayboldu. Köyde, derenin taşmasının yanı sıra yamaçlardan gelen heyelan, bazı bölgelerde yaklaşık 10 metre genişliğinde düzlüklerin oluşmasına yol açtı. Dere yatağı çevresinde yer alan çok sayıda binanın zemin katlarının sel ve heyelanın getirdiği hafriyat ve benzeri malzeme ile dolduğu gözlenirken, köyün bazı kesimlerinde de heyelanın getirdiği malzeme yüksekliğinin 4 metreye ulaşması dikkati çekti. Aynı dere çevresindeki yolda bulunan yüzlerce aracın da kullanılamaz hale geldiği felakette, birçok aracın da heyelan ile gelen hafriyatın altında kaldığı gözlendi. Çok sayıda iş yerinde de büyük çapta maddi hasar oluşturan heyelan ve selin yaşandığı Veliköy'deki bir çay fabrikasının içinde bulunan kamyon ve otomobillerin, sel sularının etkisiyle üst üste yığılması ilginç görüntüler oluşturdu. Selin taşıdığı ağaçlar ise yakacak ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından kesici aletler yardımıyla kesilerek yol kenarında biriktirilmeye başlandı.  Bölgede yaşayan vatandaşlar, hayatları boyunca bu kadar büyük afet görmediklerini ifade ederek, heyelanın çok büyük hasara neden olduğunu söylediler. Öte yandan iş makineleri desteğindeki görevliler, Veliköy ile belde arasında yer alan ve ulaşıma kapalı yolu açmak için başlatılan çalışmaları sürdürüyor.

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