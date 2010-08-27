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RİZE'DEKİ SAĞANAK: 2 ÖLÜ RİZE (A.A)

27 Ağustos 2010 02:19

-RİZE'DEKİ SAĞANAK: 2 ÖLÜ RİZE (A.A) - 26.08.2010 - Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Gündoğdu beldesindeki bir muhtarla yaptıkları telefon görüşmesinde bir kadın ve bir kız çocuğunun ölü olduğunu öğrendiklerini söyledi. Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli sağanak nedeniyle merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde çok sayıda binayı su bastığını, araçların mahsur kaldığını belirtti. Bir muhtarla yaptıkları telefon görüşmesinde bir kadın ve bir kız çocuğunun ölü olduğunu öğrendiklerini ifade eden Bakırcı, ''Anne-kız olma ihtimalleri de var ancak ölü sayısının daha da artmasından endişe ediyoruz. Belde merkezindeki çok sayıda binadan insanlar kurtarıldı, tahliye edildi. Ancak hala ulaşamadığımız yerler var, kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz'' dedi.

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