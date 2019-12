-RİZEDEKİ HEYELAN BARTINDAKİ AİLEYİ KORKUTTU BARTIN (A.A) - 31.08.2010 - Bartın'da, bir bölümü çöken ırmak kenarındaki evlerinde yaşam mücadelesi veren 5 kişilik aile, her yağmurda büyük korku yaşıyor. Geçen yılın temmuz ayında taşması sonucu sele yol açan ırmağın, Kanlı Irmak Caddesi mevkisinden geçen yatağının kenarındaki iki katlı harabe durumdaki evin 5 kişilik sakini, binanın her an çökme riskinin tedirginliğini yaşıyor. Ayşe Tekneci, babalarından kalma evde damadı Hüseyin ve kızı Fati, torunları 8 yaşındaki Funda ve 3 yaşındaki Yağmur ile yaşadıklarını, maddi imkansızlıktan da ev kiralayamadıklarını söyledi. Kentte geçmiş yıllarda yaşanan sel felaketlerinde ırmak sularının evin içine kadar yükseldiğini anlatan Tekneci, şöyle dedi: ''O dönemler canımızı zor kurtardık. Evimiz iyice hasar gördü. Her yağmurda ırmak suları yükselmeye başlayınca komşularımıza sığınıyoruz. Geçen yıl ki sel felaketinin ardından hasar tespiti yapıldı ancak binaya oturulamaz raporu verilmedi. Bundan dolayı herhangi yere başvurmadık. Ancak, evin mutfak ve banyosunun bulunduğu bölüm, nisan ayında ırmak sularının toprağı kaydırması sonucu evden ayrılarak çöktü. Büyük korku yaşadık. Rize'dekine benzer bir yağışta ailemizden kimse hayatta kalamaz. Evimizin onarılması ya da başka bir yere yerleştirilmeyi bekliyoruz. Olası selde evimiz bu sefer kesin yıkılır.'' Tekneci, damadının inşaatlarda günübirlik işler yaptığını, maddi güçlerinin bulunmadığını belirterek, ''Ne kira verebilecek, ne de evimizi onarabilecek durumdayız. Rize'deki vatandaşlarımızın başına gelenleri inşallah biz de yaşamayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz'' dedi.