-Rize'deki çamur 15 günde temizlenecek RİZE (A.A) - 26.09.2011 - Rize'deki şiddetli yağışın ardından şehir merkezinde biriken çamuru temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Müftü Mahallesi, Ekrem Orhon Mahallesi ve Çarşı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Buralarda vatandaşlarla görüşen Bakırcı, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti. İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakırcı, Rize'deki yağışın 1937'den bu yana en yüksek oran olduğunu ifade ederek, ''Hasar çok yüksek. Rakamsal boyutlarını konuşmak mümkün değil. 3 çöken ev, 10 ağır hasarlı ev var. Boşaltılan ev sayısı ise 400 civarında. Arka mahallelerde ulaşımın olmadığı ve su verilemeyen yerler var'' dedi. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini kaydeden Bakırcı, ''Şehir merkezinde kendi ekiplerimiz ve diğer illerden gelen ekiplerle 120 iş makinesi, 20 adet su boşaltma pompası çalışıyor. Şehrin temizliğini 15 günde ancak bitirebiliriz. İller Bankası ile hasarların bir kısmını alabilir miyiz diye görüşüyoruz'' diye konuştu. Esnafın gözükmeyen hasarının çok fazla olduğunu ifade eden Bakırcı, şöyle devam etti: ''350 binanın bodrumu su dolmuş. Yaklaşık bin esnafımız yağmurdan etkilendi. Esnafın kaybı noktasında merkezi hükümetin tedbirleri olacak. Sigortasız olan esnafımız var. Esnafımızın çoğunun sermayesi kadar malı zarar görmüş. Bunlara da bir tedbir düşünmemiz gerekiyor. Şehir olarak en kısa sürede toparlamak için çalışacağız.'' Bakırcı, çok sayıda aracın otoparklarda su altında kaldığını, maddi kayıp oluştuğunu sözlerine ekledi. Öte yandan, birçok iş yeri sahibi, sigorta şirketlerinin hasar tespiti yapmaması nedeniyle temizlik çalışması yapamadıklarını belirtti. Sigorta şirketlerinin duyarsız davrandığını öne süren esnaf, olayın üzerinden iki gün geçmesine rağmen şirketlerin eleman yetersizliğini öne sürüp eksperlerini inceleme yapmaya göndermediğini söyledi.