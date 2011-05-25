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Politika

RİZE'DE CHP OTOBÜSÜNE YUMURTA ATILDI RİZE (A.A)

25 Mayıs 2011 18:42

-RİZE'DE CHP OTOBÜSÜNE YUMURTA ATILDI RİZE (A.A) - 25.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da içinde bulunduğu seçim otobüsüne, Rize mitinginin ardından Çayeli ilçesine doğru giderken bir grup tarafından yumurta atıldı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin ardından, partililerin de içinde bulunduğu seçim otobüsü ile Çayeli ilçesinde Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya gelmek üzere hareket etti. Rize Belediyesi yakınında, yol kenarında bekleyen bir grup, otobüse Karadeniz Sahil Yoluna çıkacağı sırada yumurta attı. Yumurtaların bazıları otobüsün ön camına, bazıları ise diğer kısımlarına isabet etti. Yurumtalı saldırının ardından otobüs durmayarak yoluna devam etti.

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