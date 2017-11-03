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Rize’de uyuşturucu kaçakçılığı yapan sanığa 25 yıl hapis

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, Irak’tan yurda sokulan 185 kilo 553 gram eroinle yakalanan ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçlamasıyla yargılanan Orhan Doğan'a 25 yıl hapis ve 500 bin lira para cezası verildi

03 Kasım 2017 16:58

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, Irak’tan yurda sokulan 185 kilo 553 gram eroinle yakalanan ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçlamasıyla yargılanan Orhan Doğan\'a 25 yıl hapis ve 500 bin lira para cezası verildi.
Rize\'de 5 Ekim 2016 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, arama yapılan 06 FZ 0278 plakalı minibüste, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK kamplarında üretildiği belirlenen 185 kilo 553 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Orhan Doğan hakkında Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçlamasıyla dava açıldı. Sanığa yargılandığı davada 25 yıl hapis ve 500 bin lira para cezası verildi.

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