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Rize'de tehlikeli minare yıkımı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de bulvar çalışmaları kapsamında yenisi yapılan eski Orta Cami’nin yıkımına başlandı

15 Ocak 2018 16:09

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE\'de bulvar çalışmaları kapsamında yenisi yapılan eski Orta Cami’nin yıkımına başlandı. Minarenin yıkımı sırasında yeterli güvenlik önlemi almayan işçilerin çalışması izleyenleri korkuttu.
Çarşı Mahallesi’nde aynı özellikleri taşıyan benzeri yapılan ve Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun verdiği izinle eski Orta Cami’nin yıkımına başlandı. Tarihi ahşap süslemeleri sökülen caminin minare ve çatısının sökülmesi aşamasına geçildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan ve yaya geçişine kapatılan cami için işçiler çıktıkları minare taşlarını sökmeye başladı. Minarenin yıkımı sırasında yeterli güvenlik önlemi almayan işçilerin çalışması izleyenleri korkuttu.
ORTA CAMİ
Orta Cami’nin ilk inşasının 1737 yılında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Birçok bakım ve onarımdan geçen cami son şeklini ise 1930 yılında yapılan genel bir restorasyon ile aldı. 1990’lı yıllarda yıkımı planlanan caminin bir benzeri de 50 metre gerisinde inşa edilmiş ancak mevcut camiden büyük inşa edildiği gerekçesiyle caminin yıkımına onay çıkmamıştı. Yıkımı tamamlanacak caminin altından geçen dere üzeri açılacak bulvar projesi gerçekleştirilecek.

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