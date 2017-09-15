Rize'de sıra dışı bir ev daha

Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), (DHA) - RİZE\'de sıra dışı yapılara bir yenisi daha eklendi. Fındıklı İlçesi Sümer Köyü\'nde yaşayan emekli 69 yaşındaki Reşat Eren, üzerini oyduğu 16 metrekarelik kaya üzerine tek odalı ev inşa etti.

Almanya\'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olup 4 yıl önce memleketine dönen Reşat Eren, ilçenin Sümer Köyü\'nün üst yamacındaki arazisine bir ev yapmak istedi. Ancak düz ve sağlam arazi bulamayan Eren, bir süre düşündü ardından da kaya kitlesinin üzerine ev inşaa etmeye kararı verdi. 16 metrekarelik kaya kitlesinin üzerini oyarak düzleştiren ve beton döken Reşat Eren, üzerine inşa ettiği evi de 20 adet 15\'lik çelik vida ile kayaya bağladı. Güneş panelleri ile aydınlatılan eve televizyon ve buzdolabı da yerleştiren Eren, yaz aylarını bu evde geçirmeye başladı.

\'ÇOK SAĞLAM OLDU\'

Yaz aylarında kalmak ve arıcılık yapmak için kendine bir ev yapmaya karar verdiğini anlatan Reşat Eren, \"Kayadan başka yer bulamadım. Bende kayanın üzerini oyup düzleştirdim. Üzerine ev yaptım. Çok sağlam bir ev oldu. Burada çok rüzgar eser. Şimdiye kadar bu kayayı uçuramadı. Ben burada çok keyif alıyorum\" dedi. Evin çok ilgi gördüğünü de ifade eden Eren, \"Bazıları komik buluyor. O kadar komik değil ki. Niye bu kadar ilgi gördü anlamadım\" dedi.



FOTOĞRAFLI