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Rize'de şiddetli yağış RİZE (A.A)

24 Eylül 2011 21:47

-Rize'de şiddetli yağış RİZE (A.A) - 24.09.2011 - Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda iş yerini su bastı, bazı evler çökme tehlikesine karşı tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezindeki birçok iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar ile Karadeniz Sahil Yolu Menderes Bulvarı sular altında kalırken, söz konusu yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi. İldeki bazı derelerin taşması sonucu Pehlivantaşı Mahallesi yolu ile Çay beldesi yolu trafiğe kapandı. Şiddetli yağışa bağlı olarak bazı mahallelerde evler, çökme tehlikesine karşı tahliye edildi. Rize Belediyesi ekipleri tıkanan dereleri açma, itfaiye ekipleri ise çökme tehlikesi bulunan evlerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

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