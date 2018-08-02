Rize'de sel ve heyelan; tatilciler mahsur kaldı

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Çamlıhemşin ilçesinde 3 ayrı bölgede sel ve heyelan meydana geldi. Palovit Yaylası yolundaki heyelanda mahsur kalan 3 motosikletli, bölgeye sevk edilen ekiplerce 2,5 saat sonra kurtarıldı. Ayder Yaylası yolundaki heyelanda ise tatilciler, 3 saat yolda mahsur kaldı.

Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran yağış sel ve heyelana neden oldu. Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Bölgeye tura çıkan 3 motosikletli, heyelan nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. 3 motosikletli, mahsur kaldıkları bölgeden 2,5 saat sonra kurtarılarak ilçe merkezine indirildi. Heyelandan kurtulanların herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, yolun trafiğe kapalı bulunduğu alanda yol açma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Ayder Yaylası yolu da kapandı

Çamlıhemşin ilçesinin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolu da şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Ayder Yaylası yolundaki heyelanda tatilciler, 3 saat yolda mahsur kaldı. Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla tatilciler mahsur kaldıkları yoldan kurtarıldı. Sel ve heyelan nedeniyle yolda kalan bir minibüste de hasar oluştu. Yağışın etkisiyle Fırtına Deresi’nin debisi de yükselirken, Çat Vadisi-Zil Kale yolu da dere taşması sonucu ulaşıma kapandı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş da bölgeye gelerek yetkilerden bilgi aldı. Yağış nedeniyle Fırtına Deresi’nin debisi de yükseldi.

"Çok korktuk"

Yolda kalan tatilciler, yağışın aniden bastırdığını ve yolda kalmalarıyla korku yaşadıklarını belirterek “Bir anda heyelan meydana geldi. Çok şiddetli yağış oldu. Çok korktuk. Geri dönmek istedik ama şiddetli yağış nedeniyle geri dönemedik. 3 saat yolda bekledik. Ekipler geldi ve yolu açtı. Böyle kurtulduk” dedi.

"Endişe edilecek bir durum yok"

Çamlıhemşin İlçe Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da ekiplerce sel ve heyelana anında müdahalede bulunduklarını kaydetti. Haşimoğlu, “Aşırı yağışlar nedeniyle ilçede sel ve heyelanlar oluştu. Bazı yollar kapandı, mahsur kalanlar oldu. Kısa sürede ekiplerimizle müdahale ettik. Ulaşım tek tafralı olarak açıldı. Can kaybımız yok. Endişe edilecek bir durum da yok” diye konuştu.

Yeni yağış uyarısı

Öte yandan meteoroloji yetkileri de Doğu Karadeniz özellikle kıyı kentlerinde şiddetli yağış beklendiği duyurarak, sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların yarın ve cuma günü şiddetini artıracağının tahmin edildiği belirtildi. Yeni yağış uyarılarının yinelendiği duyuruda, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Sel, yayla evini yıktı

Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte saat 18.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Dere Mezra Yaylası'nda, Muhammet Önder'e ait ev, sel nedeniyle yıkıldı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Rize'de belirli aralıklarla süren şiddetli yağışların gece boyu devam edeceği belirtildi.