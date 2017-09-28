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Rize'de sel; 1 ölü

Selden dolayı Rize'de taşımalı eğitime ara verildi

28 Eylül 2017 13:03

Rize'nin Gürpınar Köyü'nde sağanak yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralı çıkarıldı. 

Selden dolayı bölgede mahsur kalan 10 kişiyi kurtarmak için ise bölgeye arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

 

Taşımalı eğitime ara verildi

 

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde şiddetli yağış yüzünden bazı yollarda toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

Bektaş, ulaşımdaki aksamalar yüzünden iki ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa köyünde taşan dereler yollarda hasara neden oldu, ulaşım aksadı. Gürpınar köyünde de toprak kayması sonucu bir evin hasar gördüğü 

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