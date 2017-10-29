Rize'de Ovit Dağı'na 'Cumhuriyet Tırmanışı'

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE\'de, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94\'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ovit Dağı\'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Rize\'nin belediye eski başkanlarından Ekrem Orhon adına 12\'nci Ovit Dağı Zirve Tırmanışı yapıldı. Kar yağışı altında gerçekleştirilen tırmanışa katılan dağcılar, 2,5 saatlik yürüyüşün ardından 3 bin 200 metre yükseklikteki Ovit Dağı\'nın zirvesine ulaştı. Yürüyüşe katılan Ekrem Orhon\'un kızı Çayhan Devriş Orhon, babasının anısına yapılan zirve tırmanışının 12\'ncisinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, her etkinlikte duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Öte yandan tüm yurtta olduğu gibi Rize\'de de 29 Ekim çeşitli törenlerle kutlandı. Valilik tören alanında gerçekleştirilen kutlamalara Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap ve öğrencilerle çok sayıda Rizeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı\'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasıyla süren törenler, halk oyunları ekibinin gösterileri ve resmi geçit töreniyle sona erdi.



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