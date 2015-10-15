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Rize'de "Oluk oluk kan akacak" diyen Sedat Peker'in Kocaeli mitingine izin yok

Başsavcılık, Peker'e Rize'deki sözleri nedeniyle inceleme başlatmıştı

15 Ekim 2015 15:19

Kocaeli Valiliği, Rize'de 9 Ekim'de gerçekleştirdiği mitingde "oluk oluk kan akacak" sözleri nedeniyle hakkında inceleme başlatılan tescilli organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 30 Ekim'de düzenlemek istediği mitinge izin vermedi.

Peker  9 Ekim'de Rize'de yaptığı mitingde "Oluk oluk kan akacak" demiş, 10 Ekim'de meydana gelen ve en az 97 kişinin can verdiği Ankara katliamı sonrasında bu sözleri tartışılmıştı.

Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Valiliği, Kocaelispor taraftar grubunun 30 Ekim'de düzenleyeceği, benim de konuşmacı olarak katılacağım mitingin iznini provokasyon olabilir diye iptal etmiş. Devlet yetkilileri bu yönde bir karar aldıysa bize tartışmak düşmez, demek ki böylesi en doğru olandır, diye düşünürüm" dedi.

 

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