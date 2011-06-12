Rize'de Mesut Yılmaz'ın desteği boşa gitti

T24 - Eski başbakanlardan, Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz’ın bu kez aday olmadığı milletvekili seçimlerinde, memleketi Rize’de CHP’nin 1’inci sıra adayı, eski Anavatan Parti’li Kenan Bıyık’ı destekleyeceğini açıklamıştı.



Rize'de yapılan milletvekili seçimlerinden AK Parti, 3 milletvekiliğini de kazanarak zaferle çıktı.Rize'de seçimi kazanan AK Parti milletvekillerinin özgeçmişi şöyle:



Hayati Yazıcı: 1952 Rize doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.



*Hasan Karal: 1973 Rize doğumlu. Kahire Ezher Üniversitesi Din Bilimleri Fakültesi mezunu. Uluslararası Beyrut Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümü’nü bitirdi. AK Parti Rize İl Başkanı. Evli ve iki çocuk babası.



