-RİZE'DE KAYIP KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU RİZE (A.A) - 30.08.2010 - Rize'deki heyelanda kaybolan 2 kişiden Salim Bilgin'in cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 13'e yükseldi. Merkeze bağlı Gündoğdu beldesinin Hamidiye Mahallesi'nde 26 Ağustos akşamı meydana gelen heyelan sonrasında devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde Salim Bilgin'in cesedine ulaştı. Bilgin'in cesedinin bulunmasıyla heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. 26 Ağustosta Rize'deki şiddetli yağış sonrası Gündoğdu beldesinde oluşan sel ve heyelanda, 12 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de kaybolmuştu.