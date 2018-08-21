Rize'de kaçan kurbanlık sahibini yaraladı

Rize'de sahibini boynuz darbeleri ile yaraladıktan sonra kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, 2 saatte yakalandı.

Pehlivantaşı Mahallesi'nde kesileceği sırada sahibi Eşref Büyük'ü boynuz darbeleri ile yaralayan ve kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca, Rize Belediyesi Veteriner ekiplerine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı. Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, 2 saat sonra yakalanarak olduğu yerde kesildi.



Kesmeye çalıştığı kurbanın kendisini yaraladığını anlatan Eşref Büyük, "Kurbanımız biraz yaramazlık yaptı. Hayvanın ayağı ipe takıldı. Kurtarayım derken boynuzu ile bana vurdu. Çeneme aldığım darbe ile yere düştüm. Kaçmasaydım üzerimden geçecekti. Sonunda yakaladık ve kurban ettik" dedi.



Kentte, sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri, 32 kaçan kurbanlığa müdahale etti.