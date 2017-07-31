Rize’de işçi alımında torpil iddiası

Rize Merkez Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’nda önceki gün eylem yapan 25 kişilik bir grup, yaklaşık bir ay önce Rize İl Özel İdare Müdürlüğü’ne yapılan işçi alımlarında torpil olduğunu iddia ederek, olaya tepkilerini dile getirdi.

Rize Nabız gazetesinin haberine göre grup, yaptıkları açıklamada, “İşe girenlerin bir kısmının mülakatlarda ve sınavlarda başarısız olmalarına rağmen işe alınmaları oldukça düşündürücüdür. Bizler burada toplanan insanlar olarak, bu alımlarda siyasi ilişkilerin kullanıldığını düşünmekteyiz. Hangi kriterlere göre işe bu insanların alındığı belli değil. Haksızlığa uğradık. Gerekirse bu haksız uygulamayı Cumhurbaşkanı’mıza kadar taşıyacağız” dedi.