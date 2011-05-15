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RİZE'DE GÜRCÜ İŞÇİ DEHŞETİ RİZE (A.A)

15 Mayıs 2011 23:35

-RİZE'DE GÜRCÜ İŞÇİ DEHŞETİ RİZE (A.A) - 15.05.2011 - Rize'de, bahçe işlerinde çalışmak için Ardeşen ilçesine gelen Gürcistan uyruklu 6 işçi, kendilerine iş veren yaşlı çiftin birini ellerini ve ayaklarını bağlayıp işkence yaptı. Yaşlı çiftten biri hayatını kaybederken, eşi, ölü taklidi yaparak ağır yaralı kurtuldu. Evdeki 2 bin 600 lira ile çeşitli eşyayı alan Gürcü işçiler, polisler tarafından yakalandı. Ardeşen ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde oturan, Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli Hikmet Akagündüz (83) ile eşi Ayten Akagündüz (83), geçen yıl çay toplamak için evinde ağırladığı Gürcistan uyruklu 6 işçi ile bu yıl da bahçe işlerinde çalışmaları için anlaştı. Anlaşma çerçevesinde, bir süre önce ilçeye gelip Akagündüz çiftinin evinde kalarak, bahçe işlerinde çalışan ve çiftin yakacak ihtiyacı için odun toplayan işçiler, dün gece saatlerinde, para ve evdeki bazı eşyalarını gasp etmek istedikleri yaşlı çifti bağladı. İşçilerce, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra uzun süre dövülerek işkence yapılan çiftten Hikmet Akagündüz olay yerinde hayatını kaybetti. Darp edildiği için kaburgalarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Ayten Akagündüz ise canını kurtarmak amacıyla ölmüş gibi davrandı. Yaşlı kadının da öldüğünü sanan Gürcü işçiler, çiftin evindeki 2 bin 600 liranın yanı sıra, aralarında altın yüzük, çeyrek altın gibi ziynet eşyasının da olduğu çeşitli eşyayı alarak kaçtı. Zanlıların kaçmasından sonra elleri ve ayakları bağlı halde balkona çıkan Ayten Akagündüz, bağırarak komşularından yardım istedi. Yaşlı kadınının sesini duyarak eve giden komşuları, polis ekipleri ile sağlık görevlilerini aradı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralı olduğu belirtilen Ayten Akagündüz, kaldırıldığı Trabzon'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Hikmet Akagündüz'ün cesedi ise otopsi yapılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın ardından çalışma başlatarak ilçenin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis, zanlılardan 2'sini ilçe çıkışında yakaladı. Bu kişilerin ifadesinden yola çıkan polis, olaya karışan diğer 4 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların gasp ettikleri para ile eşyaların da ele geçirildiği, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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