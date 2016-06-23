Rize'de yol yapılamayan mahallede cenazenin zor yolculuğu

Rize’de merkeze bağlı Selimiye Köyü’nde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Fatma Ay’ın cenazesinin bulunduğu tabut, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle yol yapılamayan Dilsizdağı Mahallesi’ndeki mezarlığa, köylüler tarafından 1.5 kilometrelik dik patika yoldan taşındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Muhammet Kaçar'ın haberine göre; Selimiye Köyü’nde dün yaşamını yitiren Fatma Ay’ın cenazesi öğle vakti köy camiinde kılınan namazın ardından araçla patika yolun başlangıcına getirildi. Köylülerin ikişerli gruplar halinde değişmeli olarak sırtladıkları tabut, yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki dik ve dar patika yoldan Dilsizdağı Mahallesi’ne taşındı. 40 dakika süren zorlu yolculuğun ardından cenaze aile kabristanlığında defnedildi. Yaşlı kadının boş tabutu da teleferiğe konularak geri gönderildi.

"Cenaze taşımayı düşünmekten, acımızı unutuyoruz"

10 hanenin bulunduğu Dilsizdağı Mahallesi’ne yol almak için yıllardır uğraştıklarını ancak sonuç alamadıklarını anlatan Recep Kurt, "Cenazeleri böyle taşımaktan bezdik. Buna bir çözüm bulunsun ve yolumuzu yapsınlar" dedi.

Muhammet Kurt da, "Çok hisseli araziler var. 40 kişiden imza aldık, 3 kişi yol için imza vermedi. Yükümüzü, cenazemizi teleferiklerle ya da patika yoldan taşıyarak evimize ulaştırıyoruz. Boş tabutu koyup teleferikle geri göndereceğiz. Dolu tabutu koymaya cesaret edemedik. İlkel teleferik hattı çok sağlam değil. Cenaze düşse rezil olacağız. Tüm resmi makamlara başvurduk ancak bugüne kadar yolumuzu yaptırmak için sonuç alamadık. Yolun yapılmasını istiyoruz. Cenazemiz var. Acılıyız ama acımızı unutuyor, cenazeyi nasıl götüreceğiz onun derdine düşüyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.