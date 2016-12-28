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Yaşam

Rize'de Atatürk heykelinin kaldırıldığı alanda poz veren kişi serbest

Rize’de kaldırılan Atatürk Anıtı'nın bulunduğu platformun üzerine çıkarak çektirdiği fotoğrafı “aha yeni atanız” notuyla paylaşan M.K. serbest

28 Aralık 2016 13:56

Rize’de kaldırılan Atatürk Anıtı'nın bulunduğu platformun üzerine çıkan M.K., heykele benzer bir duruş gösterip fotoğraf çektirip, bu fotoğrafı sosyal medyada “aha yeni atanız” şeklinde paylaşmıştı.

Bu paylaşım üzerine Rize Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili olarak 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” suçlaması ile M.K. ve M.K.’ye ait paylaşımı kendi sosyal medya sayfasında paylaşan A.B. hakkında soruşturma açmıştı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve A.B., alınan ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile bugün serbest bırakıldılar.

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