Rize'de "Atatürk heykeli yerine çay bardağı" tartışması

Rize'de, belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nın yeniden düzenlenmesi için hazırlanan ve alana yerleştirilen proje çiziminin yer aldığı tabelada Atatürk heykeli yerine çay bardağı figürünün bulunması tepkilere neden oldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, meydan düzenlemesi adı altında Atatürk heykelinin kaldırılması yönünde girişiminde bulunulması halinde mücadele başlatacaklarını açıkladı. Rize Belediye Başkanı AK Partili Reşat Kasap ise bu konuda henüz alınmış bir karar bulunmadığını söyledi.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, seçim döneminde "10 Numara Projeler" başlığı altında kamuoyuna açıkladığı Meydan Projesi için çalışma başlattı. Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirilen tabelada yer alan proje çiziminde Atatürk anıtının yerine çay bardağı figürü yerleştirilmesi ise anıtın kaldırılacağı tartışmalarına neden oldu.

ADD tepkili

ADD Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, Cumhuriyet Meydanına 1980’li yıllarda dikilen Atatürk anıtının, Rize Belediyesi’nin Meydan Düzenleme Projesi adı altında kaldırılacağı yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Konuyla ilgili görüşme talep ettiği Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap’tan cevap alamadığını belirten Toprak, bunun üzerine Başkan Kasap’a mektup yazdığını kaydetti. Ömer Toprak, Atatürk heykelinin kaldırılması durumunda her türlü mücadeleyi vereceklerini vurguladı.

Başkan Kasap: Beşlki farklı bir alana alabiliriz

Rize Belediye Başkanı AK Partili Reşat Kasap ise anıtla ilgili olarak, "Sembolik bir proje hazırlandı. Heykelin kaldırılıp kaldırılmaması ile ilgili henüz alınmış bir karar yok. Ancak yapılan törenlerde meydan kilitleniyordu. Yeni meydan düzenlemesinde buna da çözüm getirecek bir formül bulacağız. Belki heykeli farklı bir alana alabiliriz, ancak bu yönde henüz karar vermedik" dedi.