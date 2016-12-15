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Yaşam

Rize'de 15 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kazada yaralananlar tedaviye alındı

15 Aralık 2016 15:56

Rize’de Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki kavşakta, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 15 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Muhammet Kaçar'ın haberine göre, kaza Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki İslampaşa mevkiindeki Tıp Fakültesi köprülü kavşağında saat 08.20 sıralarında meydana geldi. Artvin yönüne seyrederken arıza yaptığı için yol kenarında park halinde duran Gürcistan plakalı TIR ile önündeki polisaracını gören sürücüler frene basınca, arka arkaya gelen araçlar kontrolden çıktı ve her biri önünde seyreden araca çarparak durabildi.

Zincirleme kazada aralarında otobüslerin, TIR’ların, özel otomobillerin ve öğrenci servislerinin de bulunduğu 15 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası Rize - Artvin karayolu trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılardan biri kurtarılmadan

Kazada ağır yaralanan ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan 46 yaşındaki Abdullah Demirci hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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