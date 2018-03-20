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Rize ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor 

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü,  Rize ve  Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı

20 Mart 2018 15:27

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü,  Rize ve  Artvin\'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. 
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Arhavi) kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

 

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