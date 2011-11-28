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Politika

Rize Üniversitesi 'Erdoğan' oluyor

Senato oy birliğiyle, üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan adını almasına karar verdi.

28 Kasım 2011 02:00

T24 - Rize Üniversitesinin adının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmesi için üniversite senatosunca karar alındı. 



Rize Üniversitesi Senatosunun bugün yaptığı ve tek konunun isim değişikliği olduğu toplantıda, üniversitenin adının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmesi görüşüldü.

Yapılan toplantı sonucunda Rize Üniversitesinin adının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmesi, 23 üyenin tamamının oy birliğiyle kabul edildi.

Üniversite senatosunun aldığı karar, YÖK'e bildirilecek. YÖK Genel Kurulu'nun uygun görmesi halinde TBMM'ye sunulacak olan karar, Meclis'te de kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girecek.





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