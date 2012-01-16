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Politika

Rize Üniversitesi "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi" olacak TBMM (A.A)

16 Ocak 2012 20:58

-Rize Üniversitesi "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi" olacak TBMM (A.A) - 16.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adı, üniversiteye veriliyor.   ''Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'', TBMM Başkanlığına sunuldu.  Tasarıyla, iki üniversitenin adında değişikliğe gidiliyor. Buna göre; Rize Üniversitesinin adı ''Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'', Kayseri Abdullah Gül Üniversitesinin adı ise ''Abdullah Gül Üniversitesi'' olarak değiştiriliyor.

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