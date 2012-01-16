-Rize Üniversitesi "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi" olacak TBMM (A.A) - 16.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adı, üniversiteye veriliyor. ''Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'', TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıyla, iki üniversitenin adında değişikliğe gidiliyor. Buna göre; Rize Üniversitesinin adı ''Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'', Kayseri Abdullah Gül Üniversitesinin adı ise ''Abdullah Gül Üniversitesi'' olarak değiştiriliyor.