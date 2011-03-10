Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı: Ha kaçak çay, ha PKK



T24- Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, kaçak çayın terör örgütü PKK'nın başlıca gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Ha PKK aracılığı ile askerime kurşun atılmış, ha yurduma kaçak yolla çay sokulmuş, aralarında bir fark yok" dedi.

Erdoğan, "Bunlara kucak açanları kınıyorum" diye konuştu. RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada kaçak çayın Doğu Karadeniz’de birçok sektörü tehdit ettiğini belirterek, 3- 5 yıl önce Güneydoğu’da kaçak çay tüketilirken, şimdi İran’dan damak tadımıza benzetilerek getirilen kaçak çayın ’Rize Çayı’ diye piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Mehmet Erdoğan, "Tüketen vatandaş, ’Bu mu Rize Çayı’ diye lanet okuyor. Asıl bizi tehdit eden ürünün bu şartlarda ’Rize Çayı’ diye piyasaya sürülmesi. Vatandaşın ağız tadı bozulup başka arayışlara girerse o zaman büyük sıkıntı yaşanacak. Buna çanak tutan küçük çapta da olsa özel sektör firmalarımız var. Van, Ağrı gibi illerde kaçak çay işini yapıp Rize’de pazarlayanlar var. Bunlara kucak açanları kınıyorum" dedi.



"Ha PKK aracılığı ile askerime kurşun atılmış, ha yurduma kaçak yolla çay sokulmuş"



Kaçak çayın terör örgütünün başlıca gelir kaynaklarından olduğunu öne süren Mehmet Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ha PKK aracılığı ile askerime kurşun atılmış, ha yurduma kaçak yolla çay sokulmuş, aralarında bir fark yok. Bu yolla benim çayımın, milli ürünümün önü kesilmiş. Terör örgütünün en büyük geliri eroin. Ondan sonra da kaçak sigara ve çay geliyor. Son yıllarda sigara üzerinde büyük yakalamalar var. Sigaranın üzerine bu kadar gidilince son dönemde kaçak çay çok önem kazandı. Bir kamyon sigaradan ortalama 40 bin lira, bir kamyon çayda ise ortalama kazancın 30 bin lira olduğunu görüyoruz. Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri bölgede son dönemde kaçak çayın önüne geçmek için çok büyük çalışmalar yürütüyor. Kaçak çay ile Türk çayı arasındaki farklar anlatılıyor. Bu uğurda mücadele eden herkese teşekkür ediyoruz."