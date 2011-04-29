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Politika

RİZE, SAKARYA, SAMSUN KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:26

-RİZE, SAKARYA, SAMSUN KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre, Rize'nin milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Hayati Yazıcı      2- Hasan Karal      3- Nusret Bayraktar           DEMOKRAT PARTİ           1- Hasan Peçe      2- Yusuf Reşit Beyazal      3- İbrahim Kuvel           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Kenan Bıyık      2- Başar Cumbur      3- Hatice Nesrin Sarı           EMEK PARTİSİ           1- Gülbeyaz Ercan      2- Onur Erşahin      3- Ayşe Turp           MİLLET PARTİSİ           1- Osman Şimşek      2- Mehmet Tevfik Saruhan      3- Kadir Ocak           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Ahmet Semiz      2- Ahmet Emin Şık      3- Seyfettin Serdaroğlu           SAADET PARTİSİ           1- Cemil Çolak      2- Sait Eksilmez      3- Bilal Öztürk           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Selçuk Avcı      2- Ali Rıza Yılmaz      3- Tahir Gören           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Abdullah Günen      2- Necdet Gülbay      3- Recep Peçe           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Salih Zeki Mayı      2- Fatma Sancaktutan      3- Ömer Lütfi Kanburoğlu           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Fakirullah Fırat      2- Eşref Gülsever      3- Hasan Yarar           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Tunç Tatoğlu      2- Dilek İsmailoğlu      3- Çetin Dili           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Bahri Civaoğlu      2- Mustafa İpek      3- Zeliha Katip           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ      1- Nusret Kaya      2- Mustafa Sarıkaya      3- Muhittin Ayrılmış           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Hasan Sual      2- Hanife Özkan      3- Fatih Albayrak                BAĞIMSIZ           - Bayram Ali Köse -SAKARYA-     Kesin aday listelerine göre, Sakarya'nın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1-Hasan Ali Çelik      2-Ayhan Sefer Üstün      3-Şaban Dişli      4-Ayşenur İslam      5-Ali İhsan Yavuz      6-Ziya Cevherli      7-Ender Serbes           DEMOKRAT PARTİ           1-Muammere Batuboylu      2-Osman Baş      3-Kazım Ender Arapoğlu      4-Tülay Bildan      5-Ayfer Balaşirin      6-Metin Ayaz      7-Bahadır Coşkan           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1-Engin Özkoç      2-Gürkan Canol      3-Aydoğan Sezer      4-Ayça Taşkent      5-Ecevit Keleş      6-Ümit Usal      7-Melek Gürevin           EMEK PARTİSİ           1-Hüseyin Atılgan      2-Nurcan Yılmaz      3-Tülay Demirtaş      4-Arif Birçok      5-Tuncay Demirtaş      6-Erhan Yunus Demir      7-Salih Gülçiçek           MİLLET PARTİSİ           1-Mustafa Kemal Köksal      2-Zeliha Genç      3-Ramazan Sevindik      4-Gülnaz Küçükgüzel      5-Meral İncekara      6-Yeşim Sarı      7-Sultan Doğan           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1-Gültekin Tırpancı      2-Haluk Avcı      3-Muharrem Çileci      4-Meral Uslu      5-Kadir Çobanoğlu      6-Serkan Kumral      7-Tacettin Kılıç           SAADET PARTİSİ           1-İsmet Aksoy      2-Eyüp Yıldırım      3-Cevat Soy      4-Murat Kosova      5-Mustafa Balkaya      6-Abidin Birinci      7-Abdullah Satır           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1-Ergün Süzer      2-Ömer Çalışır      3-Hanife Yaz      4-Tamer Biçer      5-Gökhan Coşkun      6-Recep Demir      7-Ümit Bozyiğit           HALKIN SESİ PARTİSİ           1-Osman İbrahimbaş      2-Recep Özdemir      3-Sabahattin Bedir      4-Ömer Faruk Bürtek      5-İrfan Metin      6-Ebubekir Erbakan Yaşar      7-Zafer Can Kamiloğlu           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1-Münir Kutluata      2-Enver Toçoğlu      3-Recai Coşkun      4-Mehmet Erdoğan      5-Oya Arapoğlu      6-Zihni Açba      7-Gökhan Taşdeviren           DOĞRU YOL PARTİSİ           1-Lokman Ali Albayrak      2-Hatice Gülle      3-Saadet Münevver      4-Şener Düzgün      5-Hüsnü Kalkan      6-İlyas Berber      7-Eyüp Güzel           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1-Deniz Badem      2-Ali Akgül      3-Uçar Öztürk      4-Evren Demircan      5-Özlem Zeylan      6-Gökçe Yılmaz      7-Fikret Sancaklı           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1-Yaşar Göktaş      2-Adem Köse      3-Güzin Koçak      4-Vedat Kahraman      5-Hüseyin Kahya      6-Gökhan Ortanca      7-Türkan İnce           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1-Hasan Eminoğlu      2-Şahin Bayraktar      3-Nurettin Gerçek      4-Ekrem Özkan      5-Ülkü Bilgin      6-Orhan Simit      7-Salih Kahraman           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1-Necati Eker      2-Nurhayat Özdemir      3-Ali Sait Çatar      3-Tuncer Aksoy      4-Jale Tapşın      5-Önder Yıldırım      6-Fikret İp           BAĞIMSIZ           -Hüseyin Tanas -SAMSUN-   Kesin aday listelerine göre, Samsun'un milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Mustafa Demir      2- Suat Kılıç      3- Cemal Yılmaz Demir      4- Tülay Bakır      5- Akif Çağatay Kılıç      6- Ahmet Yeni      7- Kamuran Özden      8- Aslan Karanfil      9- Mehmet Taşan           DEMOKRAT PARTİ           1- Vedat Çınaroğlu      2- Kadir Bıçakçı      3- Fahrettin Canbolat      4- Levent Güneş      5- Aygül Aydın Durmuşoğlu      6- Harun Özden      7- Fethi Zeki Sayar      8- Nedret Taşar      9- Yaşar Şenocak           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Ahmet Haluk Koç      2- Ahmet İhsan Kalkavan      3- Kemal Zeybek      4- Fatma Necile Çokay      5- Cengiz Sezgin      6- Osman Zümrüt      7- Neşe Kangüleç      8- Müşfik Veysel Erdoğan      9- Orhan Aykanat           EMEK PARTİSİ           1- Sait Kocaman      2- Ersal Gemici      3- Aşkın Kırımlı      4- Saadet Karaca      5- Cuma Ercan      6- Çelebi Şahin      7- Seyhan Can      8- Müzeyyen Aydın      9- Mehmet Mercan           MİLLET PARTİSİ           1- Rıfat Yılmaz      2- İsmail Ev      3- Necati Köksal      4- Alipaşa Albayrak      5- Medine Çetin      6- Galip Salkum      7- Şükrü Kaya      8- Mercan Çelik      9- Gamze Yalçınkaya           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Hakan Zer      2- Nesrin Bilgiç      3- Serpil Altuntaş      4- Gonca Tuna      5- Vedat Hacıoğlu      6- Yaşar Kuru      7- Cemil Şahin      8- Fahri Kuru      9- Recep Bilgiç           SAADET PARTİSİ           1- Hasan Bayram Var      2- Ali Okutan      3- Salih Şen      4- Faik Dündar      5- Süleyman Karagöz      6- Aydın Hacıhüseyinoğlu      7- Necati Yusufoğlu      8- Muharrem Kayaer      9- Dursun Ağca           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Ahmet Korkmaz      2- Şeref Yaman      3- Salih Derebey      4- Enver Eriş      5- Ahmet Piloğlu      6- Ahmet Gürkök      7- Gülnur Gürkök      8- Mehmet Baloğlu      9- Özlem Tuylu           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Ahmet Demircan      2- Hasan Tahsin Şengül      3- Kemal Özdemir      4- Nur Seda Şener      5- Faruk Sayın      6- Ünal Örel      7- Yusuf Demircioğlu      8- Ferhat Ayyıldız      9- Mehmet Cürebal           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Osman Çakır      2- Cemalettin Şimşek      3- İbrahim Özyer      4- Alperen Caruz      5- Gürhan Gündüz      6- Nermin Ülker      7- Yücel Şahin      8- Ahmet Yardım      9- Nuray Yılmaz           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Murat Namlıoğlu      2- İsmail Ok      3- Nuh Özbulut      4- Mehmet Uyar      5- Kazım Karaman      6- Nurten Ok      7- Murat Ülker      8- Burhan Yılmaz      9- İbrahim Eybek           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Belma Nur Kartal      2- Mahmut Çelik      3- Gülser Aksoy      4- İsa Şahin      5- Nilgün Atalay      6- Necmettin Bülent Umut      7- Mehmet Atilla Berberoğlu      8- Öznur Gevze      9- Ecmel Al           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Osman Altun      2- Ferdi Dursun      3- Okan Ayan      4- Mustafa Yavuz      5- Muharrem Öztürk      6- Cihangir Sorgit      7- Sonnur Yılmaz      8- Cennet Gökmen      9- Elife Tekin           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Mehmet Karabacak      2- Şahin Polat      3- Bilal Mürtezaoğlu      4- Rasim Kani      5- Fatih Ay      6- Süleyman Demir      7- Murat Aydın      8- Mehmet Çelebi      9- Bayram Candan           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Oktay Ergör      2- Mehmet Orhon Ergin      3- İsmail Hakkı Saral      4- Selma Alper      5- Özkan Güneyoğlu      6- Atila Uzun      7- Yaşar Niyazi Kılıç      8- Mazhar Ergürtuna      9- Alime Aslan           BAĞIMSIZ           - Erdal Eski      - İsmail Çelik

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