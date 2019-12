-RİZE, SAKARYA, SAMSUN KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre, Rize'nin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Hayati Yazıcı 2- Hasan Karal 3- Nusret Bayraktar DEMOKRAT PARTİ 1- Hasan Peçe 2- Yusuf Reşit Beyazal 3- İbrahim Kuvel CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Kenan Bıyık 2- Başar Cumbur 3- Hatice Nesrin Sarı EMEK PARTİSİ 1- Gülbeyaz Ercan 2- Onur Erşahin 3- Ayşe Turp MİLLET PARTİSİ 1- Osman Şimşek 2- Mehmet Tevfik Saruhan 3- Kadir Ocak LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Ahmet Semiz 2- Ahmet Emin Şık 3- Seyfettin Serdaroğlu SAADET PARTİSİ 1- Cemil Çolak 2- Sait Eksilmez 3- Bilal Öztürk HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Selçuk Avcı 2- Ali Rıza Yılmaz 3- Tahir Gören HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Abdullah Günen 2- Necdet Gülbay 3- Recep Peçe MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Salih Zeki Mayı 2- Fatma Sancaktutan 3- Ömer Lütfi Kanburoğlu DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Fakirullah Fırat 2- Eşref Gülsever 3- Hasan Yarar TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Tunç Tatoğlu 2- Dilek İsmailoğlu 3- Çetin Dili MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Bahri Civaoğlu 2- Mustafa İpek 3- Zeliha Katip BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Nusret Kaya 2- Mustafa Sarıkaya 3- Muhittin Ayrılmış DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Hasan Sual 2- Hanife Özkan 3- Fatih Albayrak BAĞIMSIZ - Bayram Ali Köse -SAKARYA- Kesin aday listelerine göre, Sakarya'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1-Hasan Ali Çelik 2-Ayhan Sefer Üstün 3-Şaban Dişli 4-Ayşenur İslam 5-Ali İhsan Yavuz 6-Ziya Cevherli 7-Ender Serbes DEMOKRAT PARTİ 1-Muammere Batuboylu 2-Osman Baş 3-Kazım Ender Arapoğlu 4-Tülay Bildan 5-Ayfer Balaşirin 6-Metin Ayaz 7-Bahadır Coşkan CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1-Engin Özkoç 2-Gürkan Canol 3-Aydoğan Sezer 4-Ayça Taşkent 5-Ecevit Keleş 6-Ümit Usal 7-Melek Gürevin EMEK PARTİSİ 1-Hüseyin Atılgan 2-Nurcan Yılmaz 3-Tülay Demirtaş 4-Arif Birçok 5-Tuncay Demirtaş 6-Erhan Yunus Demir 7-Salih Gülçiçek MİLLET PARTİSİ 1-Mustafa Kemal Köksal 2-Zeliha Genç 3-Ramazan Sevindik 4-Gülnaz Küçükgüzel 5-Meral İncekara 6-Yeşim Sarı 7-Sultan Doğan LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1-Gültekin Tırpancı 2-Haluk Avcı 3-Muharrem Çileci 4-Meral Uslu 5-Kadir Çobanoğlu 6-Serkan Kumral 7-Tacettin Kılıç SAADET PARTİSİ 1-İsmet Aksoy 2-Eyüp Yıldırım 3-Cevat Soy 4-Murat Kosova 5-Mustafa Balkaya 6-Abidin Birinci 7-Abdullah Satır HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1-Ergün Süzer 2-Ömer Çalışır 3-Hanife Yaz 4-Tamer Biçer 5-Gökhan Coşkun 6-Recep Demir 7-Ümit Bozyiğit HALKIN SESİ PARTİSİ 1-Osman İbrahimbaş 2-Recep Özdemir 3-Sabahattin Bedir 4-Ömer Faruk Bürtek 5-İrfan Metin 6-Ebubekir Erbakan Yaşar 7-Zafer Can Kamiloğlu MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1-Münir Kutluata 2-Enver Toçoğlu 3-Recai Coşkun 4-Mehmet Erdoğan 5-Oya Arapoğlu 6-Zihni Açba 7-Gökhan Taşdeviren DOĞRU YOL PARTİSİ 1-Lokman Ali Albayrak 2-Hatice Gülle 3-Saadet Münevver 4-Şener Düzgün 5-Hüsnü Kalkan 6-İlyas Berber 7-Eyüp Güzel TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1-Deniz Badem 2-Ali Akgül 3-Uçar Öztürk 4-Evren Demircan 5-Özlem Zeylan 6-Gökçe Yılmaz 7-Fikret Sancaklı MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1-Yaşar Göktaş 2-Adem Köse 3-Güzin Koçak 4-Vedat Kahraman 5-Hüseyin Kahya 6-Gökhan Ortanca 7-Türkan İnce BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1-Hasan Eminoğlu 2-Şahin Bayraktar 3-Nurettin Gerçek 4-Ekrem Özkan 5-Ülkü Bilgin 6-Orhan Simit 7-Salih Kahraman DEMOKRATİK SOL PARTİ 1-Necati Eker 2-Nurhayat Özdemir 3-Ali Sait Çatar 3-Tuncer Aksoy 4-Jale Tapşın 5-Önder Yıldırım 6-Fikret İp BAĞIMSIZ -Hüseyin Tanas -SAMSUN- Kesin aday listelerine göre, Samsun'un milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Mustafa Demir 2- Suat Kılıç 3- Cemal Yılmaz Demir 4- Tülay Bakır 5- Akif Çağatay Kılıç 6- Ahmet Yeni 7- Kamuran Özden 8- Aslan Karanfil 9- Mehmet Taşan DEMOKRAT PARTİ 1- Vedat Çınaroğlu 2- Kadir Bıçakçı 3- Fahrettin Canbolat 4- Levent Güneş 5- Aygül Aydın Durmuşoğlu 6- Harun Özden 7- Fethi Zeki Sayar 8- Nedret Taşar 9- Yaşar Şenocak CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Ahmet Haluk Koç 2- Ahmet İhsan Kalkavan 3- Kemal Zeybek 4- Fatma Necile Çokay 5- Cengiz Sezgin 6- Osman Zümrüt 7- Neşe Kangüleç 8- Müşfik Veysel Erdoğan 9- Orhan Aykanat EMEK PARTİSİ 1- Sait Kocaman 2- Ersal Gemici 3- Aşkın Kırımlı 4- Saadet Karaca 5- Cuma Ercan 6- Çelebi Şahin 7- Seyhan Can 8- Müzeyyen Aydın 9- Mehmet Mercan MİLLET PARTİSİ 1- Rıfat Yılmaz 2- İsmail Ev 3- Necati Köksal 4- Alipaşa Albayrak 5- Medine Çetin 6- Galip Salkum 7- Şükrü Kaya 8- Mercan Çelik 9- Gamze Yalçınkaya LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Hakan Zer 2- Nesrin Bilgiç 3- Serpil Altuntaş 4- Gonca Tuna 5- Vedat Hacıoğlu 6- Yaşar Kuru 7- Cemil Şahin 8- Fahri Kuru 9- Recep Bilgiç SAADET PARTİSİ 1- Hasan Bayram Var 2- Ali Okutan 3- Salih Şen 4- Faik Dündar 5- Süleyman Karagöz 6- Aydın Hacıhüseyinoğlu 7- Necati Yusufoğlu 8- Muharrem Kayaer 9- Dursun Ağca HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Ahmet Korkmaz 2- Şeref Yaman 3- Salih Derebey 4- Enver Eriş 5- Ahmet Piloğlu 6- Ahmet Gürkök 7- Gülnur Gürkök 8- Mehmet Baloğlu 9- Özlem Tuylu HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Ahmet Demircan 2- Hasan Tahsin Şengül 3- Kemal Özdemir 4- Nur Seda Şener 5- Faruk Sayın 6- Ünal Örel 7- Yusuf Demircioğlu 8- Ferhat Ayyıldız 9- Mehmet Cürebal MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Osman Çakır 2- Cemalettin Şimşek 3- İbrahim Özyer 4- Alperen Caruz 5- Gürhan Gündüz 6- Nermin Ülker 7- Yücel Şahin 8- Ahmet Yardım 9- Nuray Yılmaz DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Murat Namlıoğlu 2- İsmail Ok 3- Nuh Özbulut 4- Mehmet Uyar 5- Kazım Karaman 6- Nurten Ok 7- Murat Ülker 8- Burhan Yılmaz 9- İbrahim Eybek TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Belma Nur Kartal 2- Mahmut Çelik 3- Gülser Aksoy 4- İsa Şahin 5- Nilgün Atalay 6- Necmettin Bülent Umut 7- Mehmet Atilla Berberoğlu 8- Öznur Gevze 9- Ecmel Al MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Osman Altun 2- Ferdi Dursun 3- Okan Ayan 4- Mustafa Yavuz 5- Muharrem Öztürk 6- Cihangir Sorgit 7- Sonnur Yılmaz 8- Cennet Gökmen 9- Elife Tekin BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Mehmet Karabacak 2- Şahin Polat 3- Bilal Mürtezaoğlu 4- Rasim Kani 5- Fatih Ay 6- Süleyman Demir 7- Murat Aydın 8- Mehmet Çelebi 9- Bayram Candan DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Oktay Ergör 2- Mehmet Orhon Ergin 3- İsmail Hakkı Saral 4- Selma Alper 5- Özkan Güneyoğlu 6- Atila Uzun 7- Yaşar Niyazi Kılıç 8- Mazhar Ergürtuna 9- Alime Aslan BAĞIMSIZ - Erdal Eski - İsmail Çelik