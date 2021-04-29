Rize Kalkandelen Vakfı’na kiralanan Cumhuriyet köyündeki Atatürk Korusu, düğün salonu ve sosyal tesis tehdidi altında

Adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan, İstanbul Beykoz’da bulunan Cumhuriyet köyündeki Atatürk Korusu’nun da içinde bulunduğu 150 dönümlük orman, Orman Fakülteliler Derneği’ne kiralandığı ortaya çıktı. Söz konusu ormanlık alanın bir kısmı da Rize Kalkandelen Vakf tarafından kiralandı. Eski Rize Kalkandere Vakfı Başkanı Gürsel Aycibin, sosyal medya hesabından korunun bulunduğu mesire alanına kafeterya ile pek çok sosyal tesisin yapılacağını, video paylaşımıyla açıkladı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak imzalı habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak Atatürk Korusu’nun da bulunduğu alanın ekolojik ve kültürel yapısının korunabilmesi için kendilerine tahsis edilmesini istedi. CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, “Atatürk yadigârı bu koru yok edilmek isteniyor” diye konuştu.

150 dönümlük arazinin 30 dönümüne ilişkin vakıf ön protokol imzalamış

Eski Rize Kalkandere Vakfı Başkanı Gürsel Aycibin, sosyal medya hesabından “Kalkandere Vakfı mesire alanı” adıyla paylaştığı videoda, söz konusu 150 dönümlük arazinin 30 dönümüne ilişkin vakfın ön protokol imzaladığını duyurdu.

Düğün salonundan kafeteryaya…

Ormanlık alanın havadan görüntülerine yer verilen videoda, 30 dönümlük arazi üzerine düğün salonundan kafeteryaya kadar pek çok sosyal tesisin yapılacağı belirtildi. Aycibin, video paylaşımının üzerine “Yürüyüş parkurları ve eğlenme alanlarıyla siz hemşerilerimize şehrin tüm stres ve yorgunluğunu atma olanağı sunacağız” mesajını yazdı.

Aycibin’in gazetecilerin cevapsız aramalarına geri dönmediği belirtildi.