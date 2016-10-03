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Çevre

Rize İdare Mahkemesi'nden Cerattepe için "ÇED olumlu raporu iptal edilsin" talebine ret!

751 kişiyle açılan Cerattepe davası Türkiye'nin en büyük çevre davası özelliğinini taşıyor

03 Ekim 2016 18:01

Artvin Cerattepe’de Cengiz-Özaltın ortaklığındaki bakır ve altın madeni arama projesinin 38 hekrar alandaki bakır ve açık ocak altın işletmesi için hazırlanan 'ÇED olumlu raporu'nun iptali için açılan proje Rize İdare Mahkemesince reddedildi.

Açıklanan 45 sayfalık kararda, bilirkişi raporundaki değerlendirmelere dikkat çekilerek, "Devlet ormanlarında gerekli iznin alınması ile madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu ve dava konusu madencilik projesi için gerekli izinlerin alındığı" vurgulanarak, "Projenin devlet ormanı olan alanda yapılmasında mevzuata aykırı bir durum olmadığı" belirtildi.

Verilen kararda, yapılan itirazlara ilişkin olarak şu değerlendirmeler yapıldı:

"Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine göre milli park alanı ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin bulunduğu alanlarda dahi gerekli izinler alınmak kaydıyla madencilik faaliyetlerinin yapılması mümkün iken, fava konusu madencilik projesinin milli park alanında yapılmadığı, milli park alanına 660 metre uzaklıkta olduğu, turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezinin ise kapsamında değil, yanında yer aldığı hususları dikkate alındığında ,dava konusu projenin yapıldığı alanın mevzuat açısından yasaklı alanlar içerisinde yer almadığı da sabittir."

 

Ne olmuştu?

 

Artvin Cerattepe’de Cengiz-Özaltın ortaklığındaki bakır ve altın madeni arama projesinin iptali için açılan davanın duruşması Rize İdare Mahkemesi’nde görüldü. 751 kişiyle açılan Cerattepe davası Türkiye'nin en büyük çevre davası özelliğini taşıyor. Davacıların avukatları, mahkeme heyetinin adil yargılama yapamayacağını belirterek, reddi hâkim talebinde bulundu ve salonu terk etti.

Cerattepe'deki davanın dönüm noktalarından biri olması beklenen duruşmanın ardından taraflar Rize İdare Mahkemesi’nden gelecek kararı beklemeye koyulacak.

Artvin Cerattepe’de Cengiz-Özaltın ortaklığındaki bakır ve altın madeni arama projesinin iptali için açılan davanın 19 Eylül sabahı görülecek duruşması öncesi,  kentte miting, yürüyüş ve oturma eylemi gibi etkinlikler 1 ay yasaklandı.

 

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