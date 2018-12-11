Rize Emniyet Müdürü silahlı saldırıda şehit oldu

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, GENEL KURUL\'U BİLGİLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olmasıyla ilgili TBMM Genel Kurulu\'nda bilgi verdi. Şehit Emniyet Müdürü Verdi\'nin boynundan vurulduğunu kaydeden Oktay, saldırının saat 14.50\'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, \"Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu; İl Emniyet Müdürü görüş gününde tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat\'ı sol göğüs ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal\'ı bacağından yaralamıştır. Tüm yaralılar Rize Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ne yazık ki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin\" diye konuştu.



EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ\'NDEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

\"Teşkilatımız mensuplarından Rize İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11.12.2018 günü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.\"



Haber: Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)



