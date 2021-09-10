"Rize Devlet Hastanesi'nde PCR test odası ile Covid gözlem odası yan yana"

Rize Devlet Hastanesi’ne PCR testi yaptırmaya giden kişinin çektiği görüntüde, Covid-19 hastalarının gözlem odası ile PCR testi yapılan odanın yan yana olduğu görüldü. Vatandaşlar, bu duruma tepkisini, “Aramızdan Covidli hastalar geçiyorlar, bir aşağı bir yukarı gidiyorlar. Ondan sonra Rize birinci sırada. Tabii ki birinci sırada. Burada normal hastaları Covidli yapıp gönderiyorlar” diyerek gösterdi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de “Ya PCR numunesi alınan yer ile Covid hastası bakılan yer komşu olur mu? Bu adam burada test yaptırmaya mı geldi, yoksa Covid almaya mı geldi” dedi.

Rize Devlet Hastanesi’nde PCR testi için sıra bekleyen bir vatandaş, Covid-19 hastalarının gözlem odası ile test odasının yan yana olduğunu fark etti. Bu durumu cep telefonuyla görüntüleyen yurttaş, “Burası Covidli hastaların olduğu yer. Covidden yatıyorlar. Burada da PCR testi için bekleyenler” dedi.

Yurttaş, test sırası bekleyenlere de soru sordu. Bir kadın yurttaş, yanlarında pozitif bir kadının test beklediğini belirterek, “Ben yukarıda acilde rastlamıştım, pozitif olduğunu söyledi. Biraz önce yanımızdan geçti” dedi. Başka bir kadın yurttaş da duruma tepki göstererek, “Sağlıklı insanlar, hasta insanlarla iç içe. Biz yolculuk için bekliyoruz. Sistem bu şekilde, yapabileceğimiz bir şey yok. Elimiz kolumuz bağlı. Hiç de sağlıklı değil” diye konuştu.

"1,5 saattir test bekliyorum"

Başka bir yurttaş da 1,5 saattir test sırası beklediğini kaydederek, “1,5 saattir bekliyorum. Daha bir kişi de ne içeriden çıktı ne içeri girdi. Yurt dışına çıkmak için. Şurada da Covidliler yatıyor. Kapı zaten yarım açık. Covidliler bir içeriye, bir dışarıya. Bu sisteme birisi dur desin artık ya” dedi.

"Covidli yapıp gönderiyorlar"

Videoyu çeken yurttaş da PCR testinin yapıldığı odayı da görüntüleyerek, “Aramızdan Covidli hastalar geçiyorlar, bir aşağı bir yukarı gidiyorlar. Oradaki gözlem odasına giren çıkan. Pandemi gözlem odası burası. Ondan sonra Rize birinci sırada. Tabii ki birinci sırada. Burada normal hastaları Covidli yapıp gönderiyorlar” diye konuştu.

"PCR numunesi ile Covid hastası yan yana olur mu"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada duruma tepki gösterdi. Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Pandemi başlayalı 1,5 yıl oldu. Her geçen gün tecrübe kazanıp işler daha fazla yoluna girecek yerine her geçen gün daha fazla karmaşa var. Ya PCR numunesi alınan yer ile Covid hastası bakılan yer komşu olur mu? Burada adam, gelmiş 1,5 saattir sıra bekliyor. Bu adam burada test yaptırmaya mı geldi, yoksa Covid almaya mı geldi? Hastanedeki karmaşa hat safhada. Teşhis için PCR testi kullanabilirsiniz ama tarama için PCR testi kullanmayın. PCR testlerinin güvenliği yüzde 30’lar bile değil.

"Test yaptırmaya gelenler de hastalık kapıp gidiyor"

Batı, hızlı tarama testleri kullanıyor. Hem yüzde 90 daha güvenli. Hem daha hızlı sonuç veriyor. Daha kolay, tükürükten, kandan çalışılabiliyor. Zahmetsiz, daha ekonomik. Dolayısıyla tarama testi olarak kullanılacaksa artık hızlı tarama testi kullanın. Havaalanlarına, eczanelere ve hatta sokaklarda bile kullanabilirsiniz. Bu şekilde hastanelerde yığılma yapmayın. İnsanlar da burada test yaptırmaya gelenler de hastalık kapıp gidiyorlar.” (ANKA)