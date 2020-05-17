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Rize’de orman yangını: Yol olmadığı için müdahale edilemiyor

17 Mayıs 2020 21:04

Rize’nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bugün saat 16.00 sıralarında çıktığı bildirilen yangına, yol olmadığı için müdahale edilemiyor.

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