Rize Belediye Başkanı, Atatürk heykeli yerine çay bardağı projesini sert sözlerle savundu

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhuriyet Meydanı'nın inşaatı tamamlandıktan sonra Atatürk heykelinin sabit olarak nereye yerleştirileceğinin halk oylamasıyla belirleyeceğini bildirdi. Kasap, "Vatansever, ülkesi için en çok çalışandır. Peki bu sözü söyleyen Atatürk ne yaptı? Kurtuluş Savaşı'nın komutanlığını yaptı ve Türkiye'yi en ileri ülkeler seviyesine çıkarmayı hedef gösterdi. Siz ve sizin gibiler ne yaptı? Atatürkçülüğü sadece sloganlarla kullanarak, onun üzerinden geçinen tembellikten başka" dedi.

Cumhuriyet Meydanı içerisinde bulunan Atatürk heykelinin kaldırılmadığını, meydandaki inşaat çalışmaları süresince Valilik önündeki tören alanına taşınacağını belirten Kasap, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu durum bilindiği halde sırf menfaat sağlama uğruna konuyu ülke gündemine koyanlar, Mustafa Kemal Atatürk ve başkalarının üzerinden geçinenlerdir. Tüm bu kötü niyetlilere rağmen henüz inşaat başlama aşamasında olmayan Cumhuriyet Meydanı'nın inşası tamamlandıktan sonra Atatürk heykelinin sabit olarak nereye yerleştirileceği halk oylamasıyla belirlenecektir. Rize'de neyin ne olacağına oturduğu yerden ahkam kesenler değil, Rize'de yaşayanlar karar verecektir."

'Bu ülke için ne yaptınız?'

Kasap, “Projeyi amacının dışına saptırarak kamuoyunda gündeme getirenlere ve bunu fırsat bilerek hakaret ve küfürleriyle salyalarını akıtanlara bir kaç sözümüz olacak" ifadesini kullanarak, açıklamasını şöyle tamamladı:

Öncelikle hakaret ve küfürlerini kendilerine iade ediyorum. Siz ve sizin gibiler, bu ülke için hiç taş üstüne taş koydunuz mu? Vatansever, ülkesi için en çok çalışandır. Peki bu sözü söyleyen Atatürk ne yaptı? Kurtuluş Savaşı'nın komutanlığını yaptı ve Türkiye'yi en ileri ülkeler seviyesine çıkarmayı hedef gösterdi. Siz ve sizin gibiler ne yaptı? Atatürkçülüğü sadece sloganlarla kullanarak, onun üzerinden geçinen tembellikten başka? Peki bu ülkeyi Atatürk'ten sonra gösterdiği hedefe kim taşıdı? Ben ve benim gibileri temsil eden rahmetli Menderes, rahmetli Özal ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ...

Ülke zorda kalınca 'Allah Allah' nidalarıyla kim savaştı. Benzer özellikteki kişiler. Yan çizenler kimdi? Siz ve sizin gibiler… Bu toprakları vatan yapanlar kimdi? Sizin gibilerin pek sevmediği Alparslanlar, Fatihler, Mevlanalar, Yunuslar ve diğerleri. Bunlar benim Atam. Ya sizlerin?

Atatürk'ün ülkeyi ileri ülkeler seviyesine çıkarma vasiyetini, dağları ve denizleri delerek biz yerine getiriyoruz. Emperyalistlerle bir olup ülkesini zor duruma sokarak, projeleri engelleyenler ise sizler değil misiniz? Tıpkı Rize için önemli projeleri yaparak ilerlemenin örneklerini sizlere gösterirken, bunu engelleme çabasında olduğunuz gibi.