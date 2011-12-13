Rıza Türmen: Tecavüzcü serbest kalır demek ucuz bir aldatmaca

T24-

'Rehine pazarlığı yapmasınlar'

'Ucuz aldatmaca'

Tarhan, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, uzun tutukluluk süreleriyle ilgili verdikleri yasa teklifine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.Kanun tekliflerinin, AİHM uygulamalarına paralel olduğunu belirten Tarhan, her konuda Avrupa standardını dilinden düşürmeyenlerin, 10 yıl tutukluluk süresinde ısrar edenlerin bulunduğunu söyledi.Tarhan, yerel mahkemeler, Yargıtayda, tutuklu davaların öncelikle incelendiğini, ivedi işlerden sayıldığını, bekletilmesinin yasaya aykırı olduğunu anımsatarak, ''Tutuklu sanığın dosyasını, temyiz aşamasında bizim öngördüğümüz 1 yıllık sürenin ötesinde incelemeye almak, görevi savsamadır'' dedi.Adalet Bakanlığının internet sitesine göre, 2009'a kadar ceza mahkemeleri, Yargıtay ceza daireleri, özellikle CMK 250. maddeyle görevli ağır cezalarda, ortalama yargılama süresinin 347 gün olduğunu belirten Tarhan, 2010 ve 2011'de bu sürenin çok daha kısaldığını söyledi.Tarhan, Ergin'in, ''Yargıtayda dosya hiç beklemiyor'', ''Hızlandırmak için yapmamız gereken tutukluluk süresinin indirilmesi değil, yargılama süresinin kısaltılması'' dediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:''Adalet Bakanı'nın mantığına göre, yargılama süresi ne kadar uzarsa, keyfi olarak tutuklama da o kadar uzayacak mı? Eğer yerel mahkemelerde bir davanın görülme süresi ortalama 347 gün ise binlerce gün tutuklu kalan bu insanlar neden halen tutuklu, Sayın Bakan bu sorunun yanıtını verebilir mi? Ya Sayın Bakan bilmiyor; tutuklama, yargılama süresi, yükümlülükle ilgili kafası karışık veya işine gelmediği için bilmiyormuş gibi davranıyor. Teklifimizi bir takım cinsel istismarcıların salıverileceği düşüncesiyle ya da halka o şekilde anlatarak, istismar ediyor, popülizm yapıyor. 10 yıldır ülkeyi, yargıyı yönetiyorsunuz, tutuklama süresiyle ilgili kimden şikayet etmeye hakkınız var? Yargıtayı neredeyse iki katına çıkardınız, tüm temel ceza yasalarını, yöntem yasalarını değiştirdiniz, tüm yargıçları siz atıyorsunuz ve yargıyı hızlandıramadığınızı itiraf ediyorsunuz.''Tarhan, Adalet Bakanı Ergin'in, ''tutukluluk süresinin indirilmesiyle cinsel taciz sanıklarının salıverileceği sömürüsünden artık vazgeçmesi'' gerektiğini, bunun çok rahatsız edici olduğunu söyledi.Ergin'in, ''taciz mağdurlarına duyarlı rolü oynamaması, gereğini yapmasını'' isteyen Tarhan, 2 yıl boyunca küçük bir çocuğa tecavüz eden 26 kişinin, neredeyse aklandığını, Yargıtay 14. Ceza Dairesinin bu kararı onadığını savundu.Tarhan, sözlerini, ''11 üyesinden 8'ini 12 Eylül 2010'da oluşturulan HSYK'nın, yani Sayın Bakan'ın seçtiği Yargıtay dairesi onamıştır. Madem çocukların cinsel istismarına bu kadar duyarlısınız, neden HSYK'nın toplantılarında tecavüzcü ile evlenme bir çözüm olarak öneriliyor. Yoksa bu sayede dosya yükünden kurtulmuş mu olacaksınız? Madem duyarlısınız, bu suçlarla en etkili mücadele yöntemi olarak zaman aşımını kaldırmayı öneriyoruz. 'CHP teklif getirsin' demişlerdi, alın size acil demokrasi paketi. Bunları birlikte değerlendirelim, ülkemizin önünü açalım istiyoruz. Ama bizimle sakın çirkin bir rehine pazarlığı yapmaya kalkmasınlar'' diye sürdürdü.Rıza Türmen de Ergin'in, ''Uzun yargılamalar devam ettiği sürece, uzun tutukluluk sorunu bizimle beraber yürüyecektir. CHP'nin teklifi, yargılama sürelerini kısalttığımız zaman ele alınabilir'' dediğini belirterek, bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu söyledi.Ergin'in, yargılama süresi ile tutukluluğu birbirine karıştırdığını, ikisinin ayrı şeyler olduğunu belirten Türmen, tekliflerinin amacının çok istisnai haller dışında tutuksuz yargılanma olduğunu vurguladı. Türmen, ''Verdiğimiz teklifin, yargılama süresinden bağımsız olarak ele alınması gerekir. Soruna çözüm bulacak, AİHM ile uyum sağlayacak bir tekliftir'' dedi.Türmen, Ergin'in, bu teklifin yasalaşması halinde 2 bin 427 tutuklunun tahliye olacağını, bunun içinde çocuklara tecavüzde bulunanların da yer alacağını söylediğini hatırlattı. Türmen, bunun ucuz bir aldatmaca olduğunu savunarak, her yasa değişikliğinin objektif bir norm meydana getirdiğini, bu normun herkese eşit olarak uygulandığını anlattı.Suçlara göre farklı tutukluluk, yargılama uygulanamayacağını dile getiren Türmen, ''Bizim teklifimizden elbette yararlananlar olacaktır ama bunu tecavüzcüler olarak göstermek, popülist bir saptırmadır. Yararlananların kim olacağını kanun yaparken, değişiklik teklifi verirken göz önünde bulundurmazsınız, objektif norm meydana getirirsiniz'' diye konuştu.Rıza Türmen, artık topun Hükümetin kucağında olduğunu belirterek, Hükümet'in ne kadar sorunu çözmek istediğinin bir göstergesi olacağını söyledi.