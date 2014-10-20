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Politika

Rıza Türmen: Takipsizlik kararı 4 bakanın suçsuz olduğu anlamına gelmez

TBMM Soruşturma Komisyonu Üyesi CHP izmir Milletvekili Rıza Türmen, 17 Aralık rüşvet operasyonunda verilen takipsizlik kararının siyasi olduğunu söyledi

20 Ekim 2014 22:29

Hülya Karabağlı

TBMM Soruşturma Komisyonu Üyesi CHP izmir Milletvekili Rıza Türmen, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çıkan takipsizlik kararlarının komisyonu etkilememesi gerektiğini söyledi.

Türmen, "Soruşturmaya konu olan kişilerin, bu işten takipsizlik kararıyla kurtulması, bizim soruşturma yürüttüğümüz 4 bakanın, aynı şekilde suçsuz olduğu anlamına gelmez" dedi. 

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, yargıdan 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili çıkan takipsizlik kararını değerlendirdi.

 

'Savcı takipsizlik kararı yerine iddianame düzenlemesi gerekmez miydi?'

 

Rıza Türmün şunları söyledi: "Rüşvetin anlaşması olmaz, masa başında rüşvet anlaşması imzalamazsınız. Kamu görevlilerinin, aldıkları paranın karşılığında ne verdikleri, komisyonda yapacağımız soruşturmada ortaya çıkacaktır. Bu soruşturma sonuçlanmadan, savcının böyle bir hükme varması, Meclis'teki komisyon sona ermeden takipsizlik kararı vermesi yanlıştır. Savcı kararda, 'Rüşvet suçu olmasa bile irtikap, görevi kötüye kullanma suçları olabilir' diyor. O zaman savcının takipsizlik kararı vermek yerine, bunları araştırıp, bunlara göre iddianame düzenlemesi gerekmez miydi? Savcı, takipsizlik kararında hakimin verdiği telekomünikasyonun dinlenmesi kararının, hukuka uygun olmadığını söylüyor. 

 

'Savcı soruşturma komisyonu üzerine çıkmaya çalışıyor'

 

Bu da son derece garip. Bir savcı, şüpheli kişiler, ortada şüphe var, bu gerekçeyle hakime başvuruyor, hakim telekomünikasyonun dinlenmesi yönünde bir karar alıyor. Ne zamandan beri hakimlerin aldığı kararların, hukuka aykırı olup olmadığı denetleniyor? Hakimlerin aldığı kararları temyiz yeri savcılar mı? Takipsizlik kararı, hukuktan çok siyasi nedenlerle alınmış bir karara benziyor. Bu siyasi kararın, HSYK seçimlerinden hemen sonra da gelmesi enteresandır. Savcı, soruşturma komisyonu üzerine çıkmaya çalışıyor."

 

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