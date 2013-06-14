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Politika

Rıza Türmen: Hükümet freni patlamış kamyon gibi aşağıya iniyor

Rıza Türmen, Meclis’te Avrupa Parlamentosu’nu Gezi Parkı kararına sert karşılık veren ve tanımadığını bildiren açıklamaları değerlendirdi

14 Haziran 2013 19:44

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Avrupa Parlamentosu (AP) kararını tanımadığını açıklayan hükümeti freni patlayan kamyona benzetti. “Bu kararı tanımak ya da tanımamakla ilgili bir şey değil” diyen Türmen, “Hükümet böyle paranoyak yorumlar yerine gereğini yerine getirerek daha iyi olurdu.  Hükümetin bu tutumu endişe verici” dedi.

Rıza Türmen, Meclis’te Avrupa Parlamentosu’nu Gezi Parkı kararına sert karşılık veren ve tanımadığını bildiren açıklamaları değerlendirdi. 

AP’nin, Türkiye’nin AB’ye aday ülke olmasından dolayı olayları yakından izlediğine dikkat çeken Türmen, “Karar hükümeti kızdırmışa benziyor. Hükümet, biz bunu tanımayacağız diye açıklamalar yapıyor. Böyle, ‘tanıyıp’, ‘tanımamak’ gibi bir şey söz konusu değil. Bunun tanıyıp tanımamakla bir ilgisi yok” dedi.

 

Gezi olaylarını hükümetten daha iyi anlamış 

 

AP’nin, aldığı kararla Türkiye’ye ne demek istediğini anlatan Türmen, “Şiddeti kınıyor. Türk halkı ve göstericilere uygulanan şiddeti kınıyor. Elektronik medyayı susturma çabalarını kınıyor. Kötü muamele uygulamalarına karşı bağımsız ve tarafsız bir komisyon kurulmasını öneriyor. En dikkat çekici olanı da,  hükümetten ‘otoriter yönetim şekline son vermesini’ istiyor. AP, Gezi olaylarını hükümetten daha iyi anlamış. Bir takım paranoyak yorumlar yerine gereğini yerine getirmek daha iyi olurdu: hükümetin bu tutumu endişe verici” diye konuştu.

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