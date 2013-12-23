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Rıza Sarraf'tan 'bir milyon rüşvet istediler' sözlerine düzeltme: Yeni Şafak demedim

Yolsuzluk operasyonunda altın kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Rıza Sarraf, Yeni Şafak yazarının kendisinden rüşvet istediği iddialarını yalanladı

23 Aralık 2013 15:17

Yolsuzluk operasyonu kapsamında altın kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Rıza Sarraf (Reza Zarrab), Hürriyet gazetesinde yer alan "Yeni Şafak gazetesinden bir kişinin kendisinden bir milyon dolar rüşvet istediği" iddiasını yalanladı.

Rıza Sarraf adına bir açıklama yapan avukatı Şeyda Yıldırım, müvekkilinin uzun süren sorgunun yorgunluğu nedeniyle Yeni Şafak gazetesinin ismini yanlışlıkla sarfettiğin belirtti. Yıldırım açıklamada "Müvekkilim psikolojik ve fiziki şartlarının olumsuz etkileri nedeniyle yaşananları tam ifade olarak edememiş ve bu durum kötü niyetli bazı kişilerce fırsat bilinerek kötüye kullanılmıştır" ifadesine yer verdi.

Rıza Sarraf'ın avukatı Şeyda Yıldırım'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Dört gün Mali Şube Müdürlüğü'nde gözaltında kalan müvekkilimden adliyeye çıkarılmasından bir gece önce emniyet yetkililerince hazırlanan 390 sayfalık soruları cevaplaması istenilmiştir. Saat 15.00 itibarıyla başlayan sorgulama ertesi gün 07.30'da 'mecburen' ve soruların tamamı cevaplanamadan bitirilmiştir. Zira müvekkilim ruhen ve bedenen cevap veremeyecek hale gelmiştir. İşte bu süreç içinde müvekkilimi tehdit eden ve bu nedenle müvekkilim tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Orhan İnce isimli emniyet müdürü ile ilgili sorular sorulurken, kendisinden şantaj ve tehdit yoluyla haksız çıkar sağlamaya çalışan bu kişinin müvekkilimden istediğini alamayınca bu kere basın yoluyla bu şantaj ve tehdit eylemlerine devam ettiği ve bunun için de bağlantıya geçtiği, bir Bugün gazetesi muhabiri tarafından kendisine o dönemdeki avukatı aracılığıyla bir mesajın iletildiğini anlatmıştır. Ancak hem dört günlük yorgunluk ve uykusuzluk hem de üzerindeki olumsuz etkilerin sonucu olarak ve daha öncesinde benzer içerikli bir haberi yapmak üzere olmaları sebebiyle Yeni Şafak gazetesinin de adı geçmiş ise de;

- Müvekkilimden şantaj ve tehdit yoluyla para isteyen kişilerin Yeni Şafak gazetesiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

- Müvekkilim psikolojik ve fiziki şartlarının olumsuz etkileri nedeniyle yaşananları tam ifade olarak edememiş ve bu durum kötü niyetli bazı kişilerce fırsat bilinerek kötüye kullanılmıştır. Hal böyle olunca; istemeyerek de olsa Yeni Şafak gazetesini zan altında bırakmış ya da dolaylı olarak da olsa yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdi ise müvekkilimin Yeni Şafak gazetesi ve tüm çalışanlarından özür dilediğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

 

'Yeni Şafak yazarı bir milyon dolar istedi' iddiası

 

Hürriyet gazetesindenki haberde, Rıza Sarraf’ın savcılıktaki ifadesinde Yeni Şafak gazetesinden bir yazarının kendisinden rüşvet istediğini söylediği öne sürülmüştü. Haberde, avukat olan ve kendisinin Yeni Şafak yazarı olduğunu söyleyen H.K.’nin altın kaçakçılığı ile ilgili haber yapmaması için Rıza Sarraf’tan 1 milyon dolar istediği iddia edilmişti.

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