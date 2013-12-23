Rıza Sarraf’ın ortağı İran'ın en zengini Babek Zencani olduğu iddiası

İki bakan oğlunun da tutuklandığı İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, İran basınına da yansıdı. İran basını, Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan işadamı Rıza Sarraf'ın İran'daki ortağının "ülkenin en zengin işadamı" diye tanınan Babek Zencani olduğunu ileri sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği 17 Aralık Operasyonu'nda asıl hedefinin Zencani olduğu öne sürüldü. Zencani'nin Sarraf'la Antalya'da buluşacakları ancak şüphelilerin dinlenildiklerini anlamaları üzerine kayıplara karıştığı ileri sürüldü. Son günlerde Türkiye ve dünyada en çok konuşulan isimler arasına giren, bir dönem İstanbul merkezli KONT Kozmetik'in de sahibi olan Babek Zencani'nin görüntülerini Doğan Haber Ajansı tarafından tespit edildi.

Tacikistan'da görüntülendi

Görüntüler, bu yıl, 15 Mart'ta Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Ulusoy Holding ortaklığınca yapılan ve açılışı Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın katılımıyla gerçekleştirilen Asya Ekspres Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde DHA Muhabiri Galip Eraydın tarafından çekildi. Açılışa, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı ve Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Ulusoy, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Mehmet Munis Dirik de katıldı. Açılış öncesi yatırım ortağı işadamı Babek Zencani ile terminali gezen Haluk Ulusoy, burada görevlilerden bilgi aldı, Zencani ve kurmayları ile hatıra fotoğrafları çektirdi. 35 bin metrekarelik alana inşa edilen ve Tacikistan'ın ilk ve tek terminali olan Asya Ekspres Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 40 otobüs, 60 taksi çalışırken, terminal içinde 7'si Türkler tarafından işletilen toplam 56 işyeri bulunuyordu.

'Kont' Babek Zencani kim?

17 Aralık Operasyonu'nda tutuklanan İran asıllı Azeri işadamı Rıza Sarraf'ın, 'Müşterim B.Z. bana telefon açtı ve Gana'dan 1.5 ton ithal altını Türkiye'ye gönderebileceğini söyledi. Güvendiğim bir müşterim olduğu için Duru Döviz'e yönlendirdim" dediği belirtilmişti. Bu müşterinin, Sarraf'ın 'Reisim' diye hitap ettiği İran'daki patronu "KONT" Babek Zencani olduğu ortaya çıktı. İran, Türk ve Batılı basın organlarına yansıyan bilgilere göre, 42 yaşındaki Tahran doğumlu Zencani'nin hayatı, eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin birliğini ziyareti sırasında değişti. Zencani, dönemin Merkez Bankası müdürü Mohsen Nourbakhsh'ın makam şoförü oldu. Yaptırımlar yüzünden İran Merkez Bankası'nın her gün piyasalara 17 milyon dolar pompaladığı dönemde, bu iş Zencani'ye kaldı. Binde bir komisyonla günde 17 bin dolar kazanan Zencani, daha sonra Türkiye'ye koyun postu satmaya başladı. Ancak iflas edince tutuklanıp hapse atıldı. Daha sonra Türkiye'ye gelerek burada Kriz Yönetimi üzerine üniversite eğitimi alan Zencani, kozmetik işine girdi. Kont Kozmetik şirketini kurdu. Zencani'yi milyarderler kulübüne sokan olay ise 2010 yılında gerçekleşti. Devrim Muhafızları'nın yaptırım yüzünden bir türlü dışarı çıkartamadığı 40 milyon doları bir kaç gün içinde yurt dışına gönderince devletin kapıları da kendisine ardına kadar açıldı. İran yönetimi yaptırımlardan nasıl kurtulacağını düşünürken Zencani, "Ben de tam bu işi yapıyorum" dedi. Zencani, yurt dışına petrol satışını üstlendi. Aynı zamanda İran hükümetinden de milyarlarca dolarlık ihaleler almaya başladı.

Kara listeye alındı

Nisan 2013'te ABD ve AB'nin yaptırım listesine giren Zencani'nin yurt dışındaki hesapları dondurulunca İran'a döviz akışı da kesildi. Zencani İran hükümetine 2.8 milyar dolar borcunu ödeyemedi. Paranın bloke edildiğini öne sürdü. Bu tarihten sonra Türkiye'den İran'a altın ticareti başladı. Ayrıca uçaklara yüklü kaçak altınlar da Zencani'nin yaptırım listesine girmesinden sonra başladı. Devlete ait şirketlerden usulsüz hisse aldığı ortaya çıkan ve İran Meclisi'nde üç yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Zencani geçen hafta İran Merkez Bankası'na 2.8 milyar dolar ödemede bulunduğu öne sürüldü. İran basınına göre önceki hükümetin 5 bakanı ve istihbarat kurumu Zencani'nin arkasında duruyor. Bu yüzden petrol yolsuzluğu davası düşürüldü. Diğer davaların da üzeri örtülmeye çalışılıyor. Babek Zencani'nin İstanbul'da 6 yıl önce kurduğu Kont Kozmetik ve Dış Ticaret Limitet şirketinin faaliyet alanı kozmetikten tekstile, plastikten altın ve mücevher ithalatı ile bankalar arası fon transferine kadar geniş bir yelpazeye sahip. İranlı dolar milyarderi Babek Zencani, nisanda ABD'nin İran'a yaptırımları delmeye yönelik faaliyetlerinden dolayı yasaklı şirketler ve şahıslar listesine alındı. ABD Hazinesi'nin hazırladığı dosyaya göre, halen Onur Air'in perde arkasındaki işadamı olduğu da öne sürülen Zencani'nin yaptırımları delmek için kullandığı şirketlerden biri de Kont Kozmetik oldu. Kont Kozmetik'in Tacikistan'da 2011'de kurduğu Kont Bank da işlemlere aracılık etti. ABD Hazine'sine göre Zencani, Malezya'da International Safe Oil, Dubai'de Sorinet Commercial Trust Bankers ve yine Malezya'da First Islamic Investment Bank aracılığıyla faaliyetlerini yürüttü. Gizemli 'Bay Z' olarak da adlandırılan Zencani'nin ayrıca 'Rah Ahan' adında bir de futbol kulübü var



