'Rıza Sarraf'ın altın ithalat izni yoktu'

Duru Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş’nin sahibi İran asıllı Emin Hayyam, ‘şüpheli ‘ sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, Rıza Sarraf'ı tanıdığını ve kendisinden zaman zaman altın ve döviz aldığını söyledi.



Meclis Soruşturma Komisyonu'nun bir örnek aldığı savcılık ifadesinde “Aldığı altınları ne şekilde değerlendirdiğini bilmiyorum” diyen Hayyam, Gana’dan getirilen 1.5 tonluk altınla ilgili, “Rıza Sarraf bana Gana’dan uçak ile Türkiye’ye altın gönderildiğini, kendi şirketinin altına ihtiyacı olduğunu bu altını alabileceğini fakat ithalat izni olmadığı için altının benim şirketim tarafından ithal edilmesinin uygun olacağını söyledi. Ben de kabul ettim. Söz konusu altın Türkiye’ye gönderilirken alıcı firma olarak benim firmam Duru Döviz'in adı yazılmış” dedi.

'Gümrük malın kabulüne izin vermedi'

Hayyam, uçak geldikten sonra evrak eksiklikleri ve eşyanın cinsinin ‘mineral samples’ diye belirtilmesi üzerine kabul edilmediğini anlattı ve “Gönderen firma bir takım yeni belgeler düzenleyerek hemen gönderdiler. Ancak, gümrük söz konusu malın Türkiye’ye kabulüne izin vermedi” dedi.

Uçağın Dubai'ye gönderildiğini söyleyen Emin Hayyam, “Bu aşama ile benim bir dahlim yoktur. Sadece benim şirketimin söz konusu malı ithali gerçekleşmeyince gümrük yetkilileri bu malın benim şirketimin iye hiçbir ilgisinin olmadığına dair yazılı bir belge vermemi istediler. Ben de noterde düzenlenmiş böyle bir belge verdim” dedi.

'Kilo başına 5 dolar komisyon kârım olacaktı'

“Söz konusu mal ithal edilseydi Rıza Sararf’ın şirketine devredecektim” diyen Hayyam, “Bu işlemlerden kilo başına 5 dolar komisyon kârım olacaktı. Başka hiçbir ilişkim yoktur” dedi. Hayyam, bir ortaklığı olmadığını söylediği Saraf’la ilgili “söz konusu malı gizli saklı yollarla ülkeye soktuğunu sanmıyorum”diye savundu.