Rıza Sarraf: Atilla'nın tutuklandığını duyduğumda şok geçirdim

ABD'de İran'a yönelik ambargoların delindiği iddiasıyla açılan, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada bugün Rıza Sarraf 'ın çapraz sorgusuna devam ediliyor. Rıza Sarraf, bugün de Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarının sorularını yanıtlıyor.

Sarraf, duruşmanın öğleden önceki bölümünde Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tutuklandığını duyduğunda çok şaşırdığını ifade etti. Avukat Fleming, Zarrab’a "Atilla’nın tutuklanmasına çok şaşırdığınızı ifade etmişsiniz" dedi. Zarrab ise "Evet. Şok geçirdim" yanıtını verdi.

Duruşmada Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Ann Fleming, Sarraf’a "Daha önce hiç Hakan Atilla’nın ofisine gitmediniz, değil mi?" sorusunu yöneltti. Sarraf da bu soruyu, " Atilla'nın bankadaki ofisine hiç gittiğimi hatırlamıyorum hanımefendi" diyerek yanıtladı. Sarraf, Atilla'nın ofisinin kaçıncı kattı olduğunu da bilmediğini söyledi.

Duruşmada Sarraf, ayrıca İran Cumhurbaşkanıyla hiç görüşmediğini de kaydetti. Sarraf, "Hiçbir zaman Ayetullah Ali Hamaney'le görüşmedim. Ayrıca hiçbir zaman İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’la da hiç görüşmedim" dedi.

Duruşmada dinletilen bir ses kaydı sonrasında, Zarrab kaydın kendisiyle Süleyman Aslan arasında olduğunu söyledi. Halkbank’ta Aslan ve Hakan Atilla ile yapılan bir toplantının ardından gerçekleşen telefon görüşmesi olduğu ifade edildi.

Duruşmada bugün savunmanın ses kayıtları dinletiliyor ve İngilizce dökümleri kabul ediliyor.

FBI ve savcılıkla görüşme Ağustos 2017'de yapıldı

Rıza Sarraf, dün başlanan çapraz sorgusunda Mehmet Hakan Atilla'ya hiç rüşvet vermediğini anlatmış ve avukatlarının savcılık ve FBI ile Ağustos 2017’de anlaşma yapmak amacı ile ilk kez görüşme yaptıklarını söylemişti.

İran'a yönelik uluslararası ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçlamasıyla Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Sarraf, bir süre önce suçlarını itiraf ederek savcılık lehine tanıklık olmayı kabul etmişti.

İlk kez geçen hafta çarşamba günkü duruşmada tanık koltuğuna oturan Sarraf, İran ambargosunu delmek için Türkiye'deki Halkbank ve dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’la kurdukları düzeni anlatmıştı. Sarraf, Çağlayan'a 45-50 milyon euro civarında rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Sarraf'ın tanık olduğu davada, tutuklu tek sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla da duruşma salonunda bulunuyor. Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan hakkında ise aynı dava kapsamında yakalama kararı bulunuyor.

DHA, BD/HT

© Deutsche Welle Türkçe