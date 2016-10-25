T24 LogoT24 Logo
Spor

Rıza Çalımbay "Kendini Antalyaspor'a pazarladı" sözlerine dava açıyor

Antalyaspor teknik direktörü Çalımbay, avukatının dava açılacak kişileri belirlediğini söyledi

25 Ekim 2016 19:27

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor’da Özgür Sancar’a açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Kasımpaşa Başkanvekili Hilmi Öksüz’ün yaptığı “Rıza Çalımbay kendisini çok daha önceden Antalyaspor’a pazarlıyordu” açıklamalardan dolayı dava açacağını dile getirdi.

 

"Babam gibi sevdiğim biriydi"

 

Çalımbay konuyla ilgili şunları söyledi: "Hasan Hilmi Öksüz babam gibi sevdiğim biriydi. Niye böyle bir açıklama oldu anlamadım. Ben öyle bir karakterde insan değilim. Burda sadece ben değil. Antalyaspor'da suçlanıyor. Bu açıklamanın peşini bırakacak değilim!

Benim Kasımpaşa'ya gitmemin en önemli nedeni Turgay Ciner'dir, onun bendeki manevi hakkıdır. Kasımpaşa'da ilk yılımızda ligi 7 bitirdik. Hakem hataları olmasa Avrupa'ya giderdik. 4 oyuncu almadık ve takımı mahvettik.

İnanılmaz bir şey, dava açacağım! Hasan Hilmi Öksüz'den beklemezdim. Böyle bir şeyi nasıl yaptı anlamadım.

Yanlış bir şey yapmadım. Dava açılacak kişileri de avukat belirliyor. Antalya'nın teklifi 3 kere geldi kabul etmedim. Ve ondan sonra birkaç kişi araya girince tamam dedim. Ben burada tanımadığım kulübe geldim, motive olmak isterken yanlış şeyler yapılıyor."

ETİKETLER

Rıza ÇalımbayHasan ÖksüzAntalyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24