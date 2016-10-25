Rıza Çalımbay "Kendini Antalyaspor'a pazarladı" sözlerine dava açıyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor’da Özgür Sancar’a açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Kasımpaşa Başkanvekili Hilmi Öksüz’ün yaptığı “Rıza Çalımbay kendisini çok daha önceden Antalyaspor’a pazarlıyordu” açıklamalardan dolayı dava açacağını dile getirdi.

"Babam gibi sevdiğim biriydi"

Çalımbay konuyla ilgili şunları söyledi: "Hasan Hilmi Öksüz babam gibi sevdiğim biriydi. Niye böyle bir açıklama oldu anlamadım. Ben öyle bir karakterde insan değilim. Burda sadece ben değil. Antalyaspor'da suçlanıyor. Bu açıklamanın peşini bırakacak değilim!



Benim Kasımpaşa'ya gitmemin en önemli nedeni Turgay Ciner'dir, onun bendeki manevi hakkıdır. Kasımpaşa'da ilk yılımızda ligi 7 bitirdik. Hakem hataları olmasa Avrupa'ya giderdik. 4 oyuncu almadık ve takımı mahvettik.



İnanılmaz bir şey, dava açacağım! Hasan Hilmi Öksüz'den beklemezdim. Böyle bir şeyi nasıl yaptı anlamadım.

Yanlış bir şey yapmadım. Dava açılacak kişileri de avukat belirliyor. Antalya'nın teklifi 3 kere geldi kabul etmedim. Ve ondan sonra birkaç kişi araya girince tamam dedim. Ben burada tanımadığım kulübe geldim, motive olmak isterken yanlış şeyler yapılıyor."