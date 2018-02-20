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Spor

Rıza Çalımbay, genç Abdülkadir'den vazgeçmiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR’da geleceğin Messi’si olarak gösterilen 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür, Rıza Çalımbay döneminde ilk kez 11’de sahaya çıktığı Kasımpaşa karşılaşmasının ardından formasını kaptırmadı

20 Şubat 2018 14:32

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR’da geleceğin Messi’si olarak gösterilen 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür, Rıza Çalımbay döneminde ilk kez 11’de sahaya çıktığı Kasımpaşa karşılaşmasının ardından formasını kaptırmadı.
Bordo-mavili takımda ligin 9’uncu haftasında teknik direktör Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez Süper Lig’in 15’inci haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta ilk 11’de forma şansı bulan 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür, söz konusu karşılaşmadan sonra Trabzonspor’un ligde oynadığı tüm maçlarda ilk 11’de sahaya çıktı. Abdülkadir, Çalımbay’ın ise vazgeçmediği isimlerin başında yer aldı.
SON 8 HAFTADA EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM OLDU
18 yaşında olmasına rağmen bordo-mavili takımda en çok beğenilen isimlerden biri olan genç oyuncu, aralıksız ilk 11’de forma giydiği son 8 haftada kaleci Onur Recep Kıvrak ile birlikte en çok sahada kalan isim oldu. Sadece 16’ncı haftada oynanan Bursaspor maçının 90’ıncı dakikasında oyundan çıkan Abdülkadir, söz konusu periyotta 7 maçta da 90 dakika sahada kalmayı başardı.
5 GOLE KATKI SAĞLADI
Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası’nda 3, Süper Lig’de ise 19 maçta forma giydi. Toplamda 22 maçta bin 423 dakika sahada kalan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek 5 gole katkıda bulundu. Abdülkadir ayrıca bordo-mavililerde bu sezon Burak, Rodallega, Olcay ve Yusuf’tan sonra N’Doye ile birlikte gole en çok katkı sağlayan isim oldu.
KAMİL AHMET FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ
Bu arada Trabzonspor’da sezon başında takıma katılan ve bordo-mavili takımla ilk lig maçına 19’uncu haftadaki Fenerbahçe maçıyla çıkan sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. Söz konusu maçtan sonraki 3 karşılaşmaya da ilk 11’de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir müsabakalarında ise sol bekte görev yaptı. 4 maçın tamamında da 90 dakika sahada kalan Kamil Ahmet’in ortaya koyduğu performans ise beğeni topladı.

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