Rıza Çalımbay: En küçücük şeyde çok büyük bir şey olmuş gibi abartıyorsunuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yaptıkları maçtaki davranışlarından dolayı bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti.



Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi günü Göztepe ile yapacakları maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Fenerbahçe maçındaki desteklerinden dolayı taraftarları kutlayan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:



"Mükemmel şeyler yaptılar. İlk yarı olmasa da ikinci yarı çok iyi şeyler yaptık. Skoru da bulduk ama sonucu alamadık. En çok çalıştığımız, dikkat ettiğimiz yerden golü yedik. Burada önemli olan taraftarımızın verdiği dersti. Davranışlarından ve maçın ardından takımımızı alkışlamalarından dolayı hepsine kendim ve takımım adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu destek hep devam edecektir ve iyi şeyler yapacağız. Onlara galibiyet armağan etmek isterdik ama maalesef oyun içinde olabiliyor. Bize verdikleri destek ve takımla bütünleşmeleri çok iyiydi."

"Çok abartıyorsunuz"

Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında aldığı sonuçların bordo-mavili taraftarlarda hayal kırıklığı oluşturduğuna ilişkin bir soru üzerine, Trabzon'da bir şeyi çözemediklerini belirterek, şöyle devam etti:



"En küçücük şeyde çok büyük bir şey olmuş gibi büyüterek gidiyor olaylar. Buna alıştım. Kimse bizim oynadığımız maçlarda hangi kadroyu nasıl yaptığımızı bilemez. Oynadığımız maçların hiçbiri kolay değil. Sadece Konyaspor maçında gol atamadık. Kupada biraz şanslı olabilseydik veya Burak sakat olmasaydı o maçları çevirebilirdik. Konyaspor maçları kolay değil, can derdinde olan bir takım. İki tane ölü toptan gol yedik. Onun dışında benim takımım ne ezildi, ne de hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında galibiyeti hak eden bir futbol oynadık. Çok çok iyi oynarken gol yedik. Hayal kırıklığı demek çok ağır oluyor. İşimize uygun adımlarla gidiyoruz. Böyle şeyleri çok abartıyorsunuz, büyütüyorsunuz. Sizden rica ediyorum, böyle yapmayın. Önümüzde 15 maçımız var, bunları en iyi şekilde tamamlayacağız."

"İstediğimiz şekilde bulamayınca transfer yapmadık"

Transfer konusuna da değinen Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"Transfer yapabiliriz de yapmayabiliriz de dedik. Elimizdeki oyunculardan daha iyilerini bulursak alırız dedik. Transferle ilgili sadece belki bir oyuncu istiyordum. Maçlarımıza baktığımızda hepsinde Burak'ın imzası var. Burak'ın yanına golcü, gol özelliği olan bir oyuncu almak istedik. Bence en büyük eksikliğimizden bir tanesi oydu. Bunu da istediğimiz şekilde bulamayınca transfer yapmadık. Burak, N'Doye ve Rodallega'ya yardımcı olmamız gerekiyor. Onun dışında golcüye ihtiyacımız var, kanatlarımızın da gole oynaması gerekiyor. Transferdeki düşüncem oydu ama gerçekleşmedi. Bunda ne yönetimin ne de bizim suçumuz yok. Birçok oyuncu peşinde koştuk. Bazı şartlardan dolayı olmadı. Bizim elimizdekilerden daha iyi oyuncu olması gerekiyordu."



Çalımbay, devre arasında oyuncu bulmanın zor olduğuna dikkati çekerek, "Oynayan bir oyuncuyu bulmak istiyorsanız çok büyük paralar vermeniz gerekiyor. 'İlla bir oyuncu olsun.' diye de uğraşmadık." ifadelerini kullandı.

"Kim faydalı olacaksa onu tercih ediyoruz"

Deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe maçında taraftar Sosa'nın oyuna girmesini istedi. Sosa'yı taraftar istediği için mi oyuna aldınız?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:



"O bir kere çok yanlış. Taraftarın söylemi ile oyuna oyuncu almam veya oynatmam. Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmez. Biz orada herkesi ısınmaya yolluyoruz. Seyirci bağırdı diye öyle bir şeyin olması mümkün değil. Benim karakterime, kişiliğime uymaz. Sosa ile de konuştum. Yeni Malatyaspor maçına Sosa ile başladık. 30. dakikada Sosa kırmızı kart gördü ve oyundan çıktı. Sosa iyi ve hazır olduktan sonra gelir başka bir arkadaşımızı görevlendiririz. Sosa'ya 'Sezon başı burada olsaydım seni kesinlikle oynatmazdım' dedim çünkü sezon başı antrenmana katılmamış, ondan önceki sene de Milan'da süre bulamamıştı. O kabullense de kabullenmese de biz o durumu bekledik. Konyaspor maçından önce kendisini çağırdım ve çok iyi bir durumda olduğunu, artık oynayacağını söyledim. O da kabul etti. Önce yarım saat, sonra 45 dakika oynadı, şimdi belki 90 dakika oynayacak. O yüzden, seyirci bağırdı, başkası bir şey dedi veya gazete yazdı diye birini oynatmam. Bizim çıkardığımız kadroyu beğenen olur, beğenmeyen olur. Onazi, Konyaspor maçında kötü oynamadı ama biz burada Kucka'yı oynattık. Fenerbahçe takımı inanılmaz ölü toplar kullanıyor. Mehmet Topal'ı engellemek için Kucka'yı tercih ettik. Takımımıza kim faydalı olacaksa onu tercih ediyoruz. Kimseyle sıkıntım veya problemim yok. Öyle bir şey olsa da burada huzur olmaz. İhtiyacımız neyse onu yapıyoruz."



Trabzonspor'un duran toplardan goller yediğini, buna nasıl önlem alınacağı yönündeki başka bir soru üzerine de Rıza Çalımbay şunları aktardı:



"Çalışmıyor olsak, arkadaşlarımızın görevlerini söylemiyor olsak, o zaman deriz ki hata yaptık. Biz göreve geldiğimizde Trabzonspor'un yediği golle şu anki gol sayısı arasında uçurum var. Fenerbahçe maçında Mehmet Topal, De Souza ve Fernandao'ya adam vermiştik ama arkadaşımızın dalgınlığına geldi veya oyuna daldı, bir anlık boşlukta golü yedik. Beş dakika içinde Fenerbahçe maçı gitti. Konyaspor maçı da iki dakikada gitti. Adı üstünde ölü top. Şanssızlık da vardı ama Fenerbahçe maçında bizim de hatalarımız vardı."

Burak Yılmaz'ın sakatlığı

Rıza Çalımbay, "Burak Yılmaz sakat sakat mı oynatılıyor? Novak geldiğinde sakatlığı var mıydı?" soruları üzerine şöyle konuştu:



"Burak'a teşekkür ediyorum. Ciddi özveride bulunarak, fedakarlık yaparak oynadı. Biz hiçbir zaman Burak'ı göz göre göre, sakat sakat oynatmayız. İlk maçımızda da sakatlanarak oyundan çıktı. Ben doktora 'Burak tamamen iyileşmeden gelmesin.' dedim. Uzun bir süre Burak'tan faydalanamadık. Burak iyi olduktan sonra, kendi özel fizyoterapisti ve kendi doktorumuzdan onay aldıktan sonra oynatıyoruz. Burak ile maçın içerisinde her dakika konuştuk, kendisi devam etmek istedi. Sıkıntısı olmadığını, o ağrının kendisini rahatsız etmediğini söyledi ve devam etti. Üstüne yüklendikçe şu an tekrar bir sakatlığı oldu. İyileşmeden onu oynatma ihtimalimiz yok. Sakat bir arkadaşımızın vereceği ile sağlam bir arkadaşımızın vereceği çok farklıdır."



Hiçbir oyuncuyu sakat sakat oynatmadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Novak'ta bir sakatlık filan yoktu. Buraya sakat da gelmedi. Sadece bizim elimizde sol bekimiz olmadığı için ve Kamil Ahmet'i de tam görmediğimiz için Konya'da şans verdik. Gerilme vardı, üzerine gidersek kopabilirdi, o yüzden değerlendirmedik" şeklinde görüşlerini paylaştı.



Çalımbay, Volkan Şen ve Bongonda'nın yeterince şans bulamadığı söylemlerine ilişkin yorumu sorulduğunda ise şöyle konuştu:



"Oyuncu isterken golcü olmasını istiyordum. Çok süratli, solda oynayacak bir oyuncu olmasını istiyordum. Bongonda ve Volkan ile hiçbir problemim yoktu. Bizim aradığımız oyuncularla Volkan ve Bongonda'nın özellikleri farklıdır. Elimdeki oyuncularla aynı ayardaki oyuncuyu almazdım ama benim aradığım tipte oyuncu değildi Volkan ve Bongonda. 'Yeterince şans bulamadım.' sözüne katılmıyorum. Castillo gördüğüm en iyi kanat oyunculardan bir tanesi. Onu kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Alacağımız oyuncunun çok çok iyi olması gerekiyordu."

"Elimizdeki kadrodan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız"

Çift santrfor oynatmayı düşünüp düşünmediği yönündeki görüşü sorulan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:



"Şu anda her şeyi deneyeceğiz. Ben geldikten sonra Burak sakatlandı, Rodallega da kırmızı kart gördü, üç maç ceza aldı. Sonra Burak iyileştikten sonra N'Doye'yi solda oynattık ve gayet iyi oynadı. Rodallega'nın tek oynayacağı yer forvet. Kanatlarda pek oynamış bir arkadaşımız değil. Özellikle N'Doye'yi koyduğumuzda beklediğimizi veremediği zaman kimse 'Onun yeri orası değil.' demiyor. Ben ikisini de kullanmak istiyorum. Bunun üzerine çalışacağız. Onu yaptığımız zaman bazı arkadaşlarımızı oynatmamız gerekiyor. Kalan 15 maçımızı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ve onun için her şeyi deneyeceğiz. Elimizdeki kadrodan en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız."



Göreve başlarken işlerinin zor olacağını bildiklerini dile getiren Çalımbay, "Belli bir alışma süremiz vardı. Devreye kadar hem çalışarak hem de takviye yaparak daha iyi olacağımıza inanıyorduk. Eleştiriye açığım. Çıkardığım kadroyu herkes beğenmeyebilir. Trabzonspor kadrosunda hemen herkes aynı ayarda. Bizim için önemli olan Trabzonspor'un başarısıdır. Biz de sahada başarılı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Önemli olan ligi çok iyi bir yerde bitirmek. Bunların hepsi geçicidir. Sıkıntımız da var tabii ki. N'Doye ve Rodallega'nın dışındaki arkadaşlarımızın da gol atmasını sağlamamız gerekiyor. Göztepe maçıyla da inşallah iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Takımına yürekten inandığına dikkati çeken Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:



"Buraya gelirken bu takımla geldik. Takviye olsaydı belki çok daha iyi olurduk. Birkaç hafta sonra lig biraz daha karışacak. Baktığınız zaman çok iyi transferler yapan takımlar oldu. Ligin ikinci yarısı her açıdan iyi geçecek. Burada bizim gereksiz işlerle uğraşmamamız gerekiyordu. Biraz yapıcı olmamız gerekiyordu. En küçük şeyde bir karamsarlık veya başka bir şey olması takıma zarar verir. Bizim tek düşüncemiz Trabzonspor ve bu kulübü ligin sonunda çok çok iyi yerlere getirmek. Sahanın içi kadar sahanın dışında da problem vardı. Bunları yavaş yavaş çözmeye çalıştık. Aldığımız yol iyi bir yol. Biz inşallah ekibimle bu yolları aşacağız. Yönetime de inanıyoruz. Sizden tek istediğimiz şey destek."

(beIN Sports)