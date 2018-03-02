Rıza Çalımbay: Beşiktaş maçında Burak Yılmaz'ı aramayız

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, Rıza Çalımbay zorlu karşılaşma öncesinde başkan Muharrem Usta'yla bir araya geldi.

Bordo mavililerin gerçekleştirdiği antrenmanı takip eden Muharrem Usta, teknik direktör Rıza Çalımbay'la bir süre sohbet etti. Çalımbay, takımın Beşiktaş karşısında galip gelebilecek inanca sahip olduğunu ifade etti. Tecrübeli teknik adam, iyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizerken, Beşiktaş mücadelesinde Burak Yılmaz'ın cezası nedeniyle oynayamayacak olmasının takımı olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Rıza Çalımbay'ın Muharrem Usta'ya, "Burak bizim için önemli bir oyuncu ancak bu takımda sadece Burak yok. N'Doye ve Rodellaga da son derece kaliteli oyuncular" dedi.

Rıza Çalımbay'ın ayrıca Beşiktaş'ı mağlup etmeleri durumunda lig 4.lüğü ve daha yukarısı için önemli bir avantaj elde edeceklerini söylediği, Muharrem Usta'nın da sonuna kadar takıma güvendiğini ilettiği kaydedildi.

Diğer yandan Trabzonspor'da Esteban ve Mustafa Akbaş'ın sakatlıklarının devam ettiği öğrenilirken, Castillo'nun da ağrıları sebebiyle pazartesi günü forma giyemeceği belirtildi.

(beIN Sports)