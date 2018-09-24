Rıza Çalımbay: "Amasyaspor'u yenip turu geçmek istiyoruz"

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) -

Rıza Çalımbay, Yeni Amasyaspor maçının kolay geçmeyeceğini, amaçlarının turu geçmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur karşılaşmasında Yeni Amasyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti. Yeşil-Beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Amasyaspor maçının kolay geçmeyeceğini söyledi. Çalımbay, \"Fenerbahçe maçı ile zorlu bir periyota girdik. Zor derken, üst üste iki tane deplasman maçımız var. Fenerbahçe maçı bizim en üzüldüğümüz maçlardan bir tanesi. Galibiyeti en çok hak ettiğimiz maçlardan da bir tanesiydi. O maçta kesinlikle mağlubiyeti hak etmemiştik. Arkasından oynadığımız Kayserispor maçı. Maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadık. Bir deplasman takımının nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Herkes görevini dört dörtlük yaptı. Net ve güzel bir galibiyet aldık ve döndük. Şimdi önümüzde Yeni Amasyaspor ile oynayacağımız bir kupa maçı var. Bu maçın zor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hem geçen sezondan takip ettiğimiz bir Amasya takımı var. Hem son maçlarını seyrettim. Çorum ve Sinop maçlarını da seyrettik. Kolay geçmeyecek, zor bir maç olacak. Eğer mücadele etmezsek ve iyi konsantre olmazsak sıkıntılı olacak. Bu maçta da hem az şans verdiğimiz arkadaşlarımızı oynatacağız hem de yorgun olmayan sakatlığı olmayan arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Bütün amacımız turu geçmek tabii ki. Hangi takım olursa olsun mücadele etmeden kazanma şansın yok. O takım da mücadele eden bir takım. Bunun farkındayız\" ifadelerini kullandı.

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