Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, alanın çocuk parkı yapılmasını istedi

İzmir'de 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, bina alanının çocuk parkı yapılmasını istedi. Talep, İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarına gönderildi.

Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek yıkılan bina alanının park yapılmasını talep etti.

Bina enkazının altında kalan 2 çocuğunu kaybeden Emine Yücel, grup adına yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin anılarının yaşatılmasını istediklerini belirtti. Park yapılması halinde burada deprem eğitimleri verilmesinin de çok anlamlı olacağını dile getiren Yücel, "Yüreğimizi yakan bu acıları hiç kimsenin bir daha yaşamaması için bugün buradan tüm İzmir milletvekillerine ve tüm İzmir belediye başkanlarına ayrı ayrı yazmış olduğumuz mektupları gönderiyor, sadece vicdanlarına kulak vererek bizlere destek olmalarını istiyoruz." dedi.

Talep, İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarına gönderildi. 30 Ekim'de gerçekleşen depremde 100'den fazla can kaybı olmuştu.