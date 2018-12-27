Riyad'dan Trump'ın 'Suriye' açıklamasına yalanlama: Yeni bir söz vermedik

ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Suriye’nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD yerine Suudi Arabistan ödeyecek" açıklamasına Riyad'dan yalanlama geldi. Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği, "Ağustostan beri yeni bir söz vermedik" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, dün sürpriz bir şekilde gerçekleştirdiği Irak'a ziyareti sırasında Suriye'den çekilme konusunda birçok insanın önümüzdeki günlerde kendisi gibi düşüneceğini belirterek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi konuşmalarımız oldu, o da DAEŞ'i yenmek istiyor ve yenecek.Suriye’nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD yerine Suudi Arabistan ödeyecek" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği, kraliyetin Suriye ile ilgili ağustos ayından beri yeni bir söz vermediğini duyurdu. CNBC’ye açıklama yapan bir elçilik yetkilisi, ABD Dışişleri’nin Demokratik Suriye Güçleri’nin IŞİD’den kurtardığı bölgelerin istikrara kavuşturulmasına yönelik fona Riyad’ın 100 milyon dolarlık katkı taahhüt ettiğini açıklamasından beri kraliyetin yeni bir söz vermediğini belirtti.

Suudi diplomat “Kraliyet, IŞİD’le savaşan küresel koalisyona büyük katkı vermektedir, Suriye’de en çok sorti yapan ikinci ülkedir ve Suriye’deki yardım çalışmaları için milyonlarca dolarlık bağışta bulunmaktadır” dedi