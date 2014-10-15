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Dünya
Deutsche Welle

Riyad'da ABD'lilere silahlı saldırı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da iki Amerikan vatandaşına bir benzin istasyonunda silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

15 Ekim 2014 00:46


Kral Fahd Futbol Stadyumu yakınlarında meydana gelen saldırı sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti, diğeri ise saldırıdan hafif yaralı kurtuldu.

Suudi Arabistan polisi olay sonrasında silahlı çatışma yaşandığını, saldırganın yaralı olarak yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

İki Amerikan vatandaşının Vinnell Arabia adlı şirket için çalıştığı belirtiliyor. ABD ve Suudi Arabistan ortak girişimi olan Vinnell Arabia, Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları’na askerî eğitim ve destek hizmetleri vermek üzere faaliyet gösteriyor.

Saldırının terör saldırısı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki de saldırıyı doğruladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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