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Yaşam

Rixos Tekirova, 155 depremzedeyi ağırlayacak İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 12:41

-Rixos Tekirova, 155 depremzedeyi ağırlayacak İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Van'da meydana gelen depremlerin ardından yaraların sarılması için yardımlar devam ediyor. Depremin ardından çadır, yatak, yorgan, mutfak ve banyo araç gereçleri, kuru gıda, genel ve sıhhi temizlik maddesi, kıyafet gibi yardım desteği sağlayan Rixos Hotels, şimdi de Tekirova'daki otelinde 155 depremzedeyi ağırlayacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Rixos Hotels, Van depremi sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım organizasyonu başlattı. Rixos Hotels, bu çerçevede, Van'daki depremin ardından 355 çadır, yatak, yorgan, mutfak ve banyo araç gereçleri, kuru gıda, genel ve sıhhi temizlik maddeleri, kıyafet gibi yardım desteği sağladı. Şimdi de Antalya'daki Rixos Tekirova, zor günler geçiren depremzedelere kapılarını açtı. 155 depremzedeyi ağırlayacak olan Rixos Tekirova, verdiği hizmet ve bulunduğu konum itibariyle de misafir ettiği depremzedelerin rehabilitasyonlarına katkı sağlayacak.

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