Rixos otelleri Fransız devle ortak oldu

İş adamı Fettah Tamince’nin sahibi olduğu Rixos Hotels, Fransa merkezli uluslararası otel zinciri AccorHotels ile lüks pazardaki varlıklarını genişletme hedefleri ve büyüme stratejileri çerçevesinde stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, iki marka uzun vadeli ortak bu girişim kapsamında, Rixos marka çatısı altında çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren resort otellerin geliştirilmesi ve yönetimi konusunda işbirliği yapacak. Ortak girişim şirketi, AccorHotels ve Rixos Hotels’in yüzde 50 eşit ortaklık yapısıyla kuruldu.

"Çok güçlü bir marka ile işbirliği yapıyoruz"

BusinessHT'de yer alan habere göre, Rixos markasının küresel ölçekte büyüme ve genişleme hedefinin bir parçası olan bu stratejik ortaklığın önemini vurgulayan Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Rixos Hotels olarak küresel hedeflerimiz doğrultusunda konaklama sektöründe çok güçlü bir marka ile işbirliği yapıyoruz. Rixos, partnerimizin marka gücü ve geniş dijital pazarlama faaliyetleri ile desteklenen satış ve rezervasyon ağı ile misafir kitlesini ve yeni destinasyonlardaki yatırımlarını genişletecek" dedi.

Tamince, "Ayrıca, dünyada 100 milyondan fazla üye ile sektördeki en güçlü sadakat programlarından biri olarak bilinen Le Club AccorHotels’e katılımımız da misafirlerimize önemli imkanlar sunacak” diye de ekledi.

"Bu yeni ortaklık bize pek çok fayda sağlayacak"

AccorHotels Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sébastien Bazin ise gerçekleştirdikleri stratejik ortaklığa ilişkin şunları söyledi:

“Bu yeni ortaklık bize pek çok fayda sağlayacak. Büyüyen bir pazarda önde gelen resort işletmecisi olarak misafirlerimize ve sadakat programı üyelerimize cazip tatil destinasyonları sunacağız. Yeni işbirliğimiz ile, hem büyüme stratejisi açısından yeni fırsatlar yakalama, hem de müşteri deneyimi açısından konuklarına farklı hizmetler ve eğlence konseptleri sunma konusunda en iyi olma hedefimizde bir adım daha ileri gidiyoruz."

Abu Dabi ve Maldivler’de iki yeni yatırım

Açıklamada yer alan bilgilere göre AccorHotels, yapılan işbirliği anlaşması ve ortak girişim sayesinde, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya ve Avrupa’daki önemli destinasyonlarda en özel konumlara sahip 15 oteli kendi ağına entegre edecek. Ayrıca, işbirliği kapsamında Rixos, 5 şehir otelini de AccorHotels bünyesinde yeralan bir otel markası ile yönetmeyi planlıyor. Rixos Hotels, mevcut tesislerine kısa süre içerisinde Dubai’deki ikinci lüks oteli ve 2018 yılı sonunda Abu Dabi’de ve Maldivler’de iki yeni yatırımı ekleyecek.